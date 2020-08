Hrycová točí film plný slovenských a českých hviezd: Drezúra na nakrúcaní!

Museli poriadne makať! Producentka Wanda Adamík Hrycová (43) v posledných týždňoch nakrúca novú česko-slovenskú komédiu s názvom Známi neznámi.

Dcéra herca Andyho Hryca (70) získala do snímky skutočné hviezdy, ktoré si zrejme ani nepredstavovali, aké bude nakrúcanie náročné. Čo ich na pľaci čakalo?

Hrycová sa pustila do novej výzvy, a to nakrútiť počas pandémie koronavírusu nový film. Do snímky Známi neznámi zavolala ostrieľané tváre, akými sú Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Petra Polnišová či Sväťo Malachovský.

Slováci však nebudú jediní, kto sa ukáže na pľaci. Tvorcovia totiž siahli aj po viacerých českých menách. „Ja musím povedať, že vďaka COVID-u mám možnosť mať tých najlepších hercov. Aj z Čiech, aj zo Slovenska, lebo boli voľní, lebo im padlo hrozne veľa projektov. A tým pádom sa mi podarilo dostať do obsadenia tých, ktorých som chcela. Takže z toho mám mimoriadnu radosť,“ priznala Novému Času Wanda.

Nakrúcanie sa pomaly končí, no rozhodne to nebol med lízať. Herci totiž nemali príliš voľného času a nevydýchli si. „To nakrúcanie prebieha perfektne. Oni sú stopercentne pripravení, veľmi sa tešia z tej práce. Myslím si, že aj oni majú veľmi dobré pocity, napriek tomu, že je to pomerne náročné nakrúcanie. Lebo ich mám na pľaci stále všetkých spolu nonstop pred kamerou 12 hodín denne. A minulý týždeň sme točili sedem dní v týždni, čo nie je úplne obvyklé. Takže boli už na ten siedmy deň naozaj veľmi vyčerpaní. A už som videla, že sa sú radi, že sa to chýli ku koncu,“ priznala Hrycová, ktorá im dala rozhodne zabrať.