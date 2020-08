Priznanie trojnásobnej mamy Čírovej krátko po pôrode: Bez manžela by som to nezvládla

Nemôže sa sťažovať. Známa slovenská speváčka Mária Čírová (31) si už necelý mesiac užíva nový prírastok do rodiny.

K súrodencom synovi Hugovi (10) a dcérke Zoe (8) tak pribudol zdravý chlepček Ruben, z ktorého sa všetci veľmi tešia. Talentovaná plavovláska, ktorá sa razom stala už trojnásobnou matkou, tak má starostí až nad hlavu. Našťastie jej vraj pomáha milovaný manžel Maroš Kachút (46), ktorý je vždy po ruke. Čírovej sa len nedávno splnil sen a ich milovaná rodinka sa opäť rozrástla o ďalšieho člena.

Z toho sa speváčka veľmi vytešuje a o svoje šťastie sa delí aj s ostatnými ľuďmi. „Zastavil sa mi čas. Neviem, aký je deň a koľko je hodín. Žijem to, čo som chcela v živote ešte prežiť. Mám pocit, akoby som lietala v oblakoch a nie a nie zísť dole,“ opísala úprimné pocity na svojom profile nadšená speváčka. Tá vraj za to najviac vďačí manželovi, ktorý pri nej v tomto čase pevne stojí.

„Aj keď prvých šesť týždňov po pôrode pre ženu nie je vôbec jednoduchých, ja mám to šťastie, že mám pri sebe človeka, ktorý mi je úžasnou oporou a urobil by pre mňa aj nemožné, len aby som sa cítila dobre a pohodovo,“ dodala Mária s tým, že hoci sú to drobnosti, pre ňu to veľa znamená.