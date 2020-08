Posledné dni Zuzany Belohorcovej v USA: Komplikácie počas sťahovania!

Zuzana Belohorcová (44) odchádza z milovanej Ameriky. Spoločne s rodinou sa rozhodli zmeniť kontinent a čaká ich nový život v španielskej Marbelle.

Ešte predtým však musia opustiť byt v luxusnom vežiaku na miamskej pláži, ktorú mali z balkóna ako na dlani. Pred odchodom však ešte stihnú bývať vo svojej prerobenej vile, ktorej sa chcú zbaviť za rozprávkovú sumu.

Belohorcová a jej rodina si žili svoj americký sen. Pandémia koronavírusu a rasové nepokoje po smrti Georgea Floyda však všetko zmenili. „Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo. A, samozrejme, obrovskú ranu dostal pre COVID-19 aj turizmus,“ priznal nedávno českému Blesku Belohorcovej manžel Vlasta Hájek.

Manželia sa rozhodli zmeniť kontinent a čoskoro sa budú sťahovať do Španielska. Ešte predtým, ako sa presťahujú do Európy, sa však budú sťahovať do svojej vily, ktorú prerábajú. Kufre tak bude Zuzana baliť dvakrát. „Máme posledné dni. Ja letím sama s deťmi 31. augusta, pretože barak nie je ešte úplne hotový. Manžel tu ešte minimálne mesiac zostane, pretože situácia je taká, že keď niekto vycestuje z USA, napriek tomu, že máme biznis víza, sme tu legálne, ale nie sme Američania, iba náš syn, tak teraz pustia naspäť iba Američana,“ priznala Belohorcová problémy, ktoré ich na nejaký čas rozdelia.

Rodinka žila v luxusnom vežiaku pri pláži a ešte pred pandémiou prenajímala spomínaný apartmánový dom. Práve koronavírus im plány zmaril, pretože vilu prerábali podľa svojho gusta a chceli sa tam nasťahovať. Nakoniec ju predávajú. Nehnuteľnosť sa nedávno objavila v ponuke realitnej kancelárie, a to až za 2 500 000 dolárov (2 160 947 eur).

Ešte pred odchodom do Európy si vilu prominentná rodina vyskúša. „Som rada, že to takto vyšlo a že si aspoň na pár dní vyskúšame náš nový baračik, ktorý sme s láskou stavali a budovali pre nás. Ale verím, že v ňom bude nejaká rodinka nesmierne šťastná,“ zverila sa Zuzana.

Jej milované deti Salma a Nevio už začínajú od septembra chodiť do novej španielskej školy. „Veľmi sa tešia. Ja sa tiež teším, pretože to bude pre mňa niečo nové. Zmanažovala som to tak, že prídu za mnou rodičia, kým tam nebude manžel, tak si to tam užijeme spolu. Trošku to tam prebádame,“ dodala sexica.