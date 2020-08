Hapal motivovaný aj napriek absencií veľkých mien: Verím, že to prenesiem aj na hráčov

Slovenská futbalová reprezentácia odohrá úvodné dva zápasy v novom ročníku Ligy národov bez kapitána Marka Hamšíka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Reprezentačný tréner Pavel Hapal v 24-člennej nominácii na septembrové súboje s Českom v Bratislave (4. septembra), resp. s Izraelom v Netanyi (7. septembra) vynechal aj brankára Dúbravku a hráčov z MLS.

Tréner Hapal špecifikoval, že brankára Newcastlu United vyradilo zranenie členka, pre ktoré mu hrozí až osemtýždňová absencia. Stredopoliari Rusnák (Real Salt Lake) a Greguš (Minnesota United) by spolu s Hamšíkom už nemali chýbať na októbrovom zraze. „Verím, že všetko bude v poriadku a že COVID-19 nás nezastaví.To by ho obmedzovalo v tom, že by nemohol trénovať. A prišiel by nepripravený. Rozhodli sme sa, že ich teraz nominovať nebudeme, hoci kluby by ich museli uvoľniť. A budúci zraz bude možno jeden z najdôležitejších,“ povedal Hapal a dodal: „Dúbravka je zranený z prípravy, má natrhnutý väz v členku, vypadol na šesť až osem týždňov. Verím, že bude pripravený na ďalší zraz.“Hapal už Slovákov proti krajanom viedol a aj teraz to bude pre neho špecifické: