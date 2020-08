Cichanovská v Európskom parlamente: Bielorusi sa prebudili, v krajine prebieha mierová revolúcia

Bielorusko sa ocitlo v chaose a kríze, pričom pokojne sa správajúci demonštranti sú nezákonne zadržiavaní, väznení a bití, ale ľudia pokračujú vo svojej mierovej revolúcii.

Uviedla to v utorok v Bruseli bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre zahraničnú politiku (AFET).

Cichanovská upozornila, že úrady používajú taktiku zastrašovania, strachu a fyzického nátlaku, pričom podľa jej slov najmenej šesť ľudí bolo zabitých a desiatky osôb sú nezvestné. Cichanovská spochybnila správnosť prezidentských volieb z 9. augusta a pripomenula, že úrady niektorých odporcov prezidenta Alexandra Lukašenka vrátane jej manžela uväznili na základe krivých obvinení, a ďalší museli ujsť za hranice.

"Oficiálne výsledky volieb boli sfalšované a odmietnuté obyvateľstvom a väčšinou medzinárodného spoločenstva," uviedla Cichanovská a dodala, že aj lídri členských krajín EÚ spoločne vyhlásili oficiálne výsledky volieb za podvod a neuznávajú Lukašenka za zvoleného bieloruského prezidenta, rovnako tak aj politické frakcie v Európskom parlamente.

"Dovoľte mi využiť túto príležitosť a vyjadriť vďaku bieloruského ľudu za podporu Európskemu parlamentu a všetkým jeho politickým stranám," uviedla počas príhovoru.

Podľa jej slov demonštrácie v Bielorusku majú v histórii krajiny nebývalý rozsah a hoci ide o pokojné protesty, úrady násilne zasiahli proti ľuďom, to však demonštrantov neodradilo a v protestoch pokračujú, pričom v nedeľu len do ulíc hlavného mesta Minsk vyšlo viac ako 200 000 ľudí.

"Bielorusko sa prebudilo. Už nie sme opozíciou. Teraz sme väčšina. Prebieha mierová revolúcia," opísala situáciu Cichanovská. Spresnila, že nejde o "geopolitickú" a násilnú revolúciu a zároveň nie je to ani proruská či protiruská revolúcia, rovnako ako nie je ani proeurópska či protieurópska. "Je to demokratická revolúcia. Je to snaha národa, ktorý chce rozhodovať sám za seba. Snahou ľudí je slobodne a spravodlivo voliť svojich vodcov a rozhodovať o svojom osude," dodala.

Cichanovská v Bruseli vyzvala všetky krajiny sveta, aby rešpektovali základné právo bieloruského národa na sebaurčenie a aby rešpektovali suverenitu a územnú celistvosť Bieloruska.

"Požiadavky Bielorusov sú jednoduché - slobodné a spravodlivé voľby. To je požiadavka protestujúcich na uliciach, toto je slogan ľudí, ktorí štrajkujú v mnohých továrňach po celej krajine. To je želanie celého národa," vysvetlila Cichanovská a dodala, že cieľom opozície je dosiahnuť spravodlivé a slobodné voľby prostredníctvom dialógu, pričom opozičné sily sú pripravené na rokovanie s vládnymi orgánmi.

"Sme pripravení nominovať vyjednávačov. Sme ochotní zvážiť sprostredkovanie medzinárodných organizácií s cieľom uľahčiť tento dialóg," uviedla.

V tejto súvislosti Cichanovská upozornila, že s cieľom uľahčiť prechodné obdobie vznikla Národná koordinačná rada, zložená z predstaviteľov všetkých vrstiev občianskej spoločnosti a zo všetkých strán politického spektra. Úrady však podľa jej slov odpovedali hrozbami a zastrašovaním členov koordinačnej rady vrátane nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Sviatlany Aleksijevičovej.

Cichanovská europoslancom pripomenula, že Bielorusko je súčasťou Európy - kultúrne, historicky a zemepisne, a že jej krajina sa zaviazala dodržiavať normy medzinárodného práva.

"Chceme zaujať správne miesto medzi ostatnými národmi v Európe. Skúsenosti Európy so zárukami právneho štátu, ľudských práv, nezávislého súdnictva a slobodných médií majú pre nové znovuzrodené Bielorusko zásadný význam," odkázala v pléne EP. Dodala, že Bielorusi sa už nechcú dať zastrašovať, ale žiadajú rešpektovanie základných ľudských práv, prepustenie všetkých politických väzňov a zastavenie násilia a zastrašovanie zo strany úradov.