Česi zverejnili nomináciu proti Slovensku: Nebezpečný útočník aj osemnásťročný debutant

Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý zaradil do nominácie na úvodné dva zápasy v Lige národov proti Slovensku (4. septembra v Bratislave) a Škótsku (7. septembra v Olomouci) aj 18-ročného Adam Hložeka.

Útočník pražskej Sparty dostal premiérovú pozvánku do reprezentačného A-tímu. Do národného mužstva sa vracia jeho spoluhráč Bořek Dočkal, ktorý naposledy reprezentoval pred takmer rokom a pol. Šilhavý ho v marci 2019 povolal na zápasy s Anglickom a Brazíliou, no boľavé lýtko, resp. achilovka ho do hry nepustili. Kapitán Sparty sa potom zo zranenia dlho zotavoval, vrátil sa až počas zimnej prípravy.

"Som rád, že sa z toho takto vylízal. Keď potom naskočil za Spartu, bolo vidieť, že mužstvo získalo sebadôveru. A potešila ma jeho momentálna forma a produktivita. Verím, že bude pre nás dôležitým hráčom," povedal na adresu Dočkala tréner Šilhavý, ktorého citoval portál iDnes.cz. V nominácii sú ešte dve voľné miesta pre ofenzívnych hráčov, ktorých mená kouč odhalí neskôr. Pre Čechov bude duel v Bratislave prvý po koronavírusovej prestávke. Odštartujú ním druhý ročník Ligy národov, o tri dni neskôr nastúpia v Olomouci proti Škótsku. Na jeseň ich čakajú ešte prípravné stretnutia na Cypre a v Nemecku.

Práve na Slovensku tréner Šilhavý pred necelými dvoma rokmi odštartoval svoju pôsobenie na reprezentačnej lavičke. V októbri 2018 pri svojom debute doviedol ČR k víťazstvu 2:1 v Trnave, o mesiac neskôr jeho zverenci zdolali Slovákov aj v druhom vzájomnom súboji v v Prahe (1:0).

Nominácia ČR na zápasy LN proti SR a Škótsku (zdroj: iDnes.cz):

Brankári

Jiří Pavlenka (Werder Brémy), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Tomáš Vaclík (Sevilla)

Obrancovia

Jan Bořil, Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal (všetci Slavia Praha), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Jakub Brabec (Plzeň), Filip Novák (Fenerbahce Istanbul), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol)

Stredopoliari

Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Lukáš Kalvach (Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Lukáš Masopust, Petr Ševčík (obaja Slavia Praha), Alex Král (Spartak Moskva), Vladimír Darida (Hertha Berlín), Bořek Dočkal (Sparta Praha)

Útočníci: Adam Hložek (Sparta Praha), Patrik Schick (Lipsko)