Mliekareň umýselne znečisťovala rieku: Rafinovaný spôsob, akým vypúšťala chemikálie

Mliekareň pri obci Hriňová (okres Detva) úmyselne znečisťovala odpadovými vodami rieku Slatina.

Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa neho kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) odhalila v mliekarni falošnú kanalizáciu, ktorou boli do rieky vypúšťané chemikálie.

„Pri tejto rieke občania neustále hlásia aj na zelenú linku, aj mne osobne znečistenie rieky. Opakuje sa to neustále znovu a nejde o nevinné znečistenie. Zdá sa, že sú to dosť agresívne čistiace chemikálie,“ povedal Budaj. Práve po kontrole v prevádzke mliekarne obdržala inšpektorka SIŽP už medializovanú vyhrážku: „Zajtra ráno budeš plávať hore bruchom v Dunaji!“. Minister uviedol, že tejto inšpektorke pri odbere vzoriek z rieky Slatina znečistená voda poleplata ruku.

„Prevádzke hrozí okrem uloženia opravných opatrení aj uloženie pokuty vo výške 170-tisíc eur,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. Inšpektori budú v kontrolách prevádzky pokračovať v septembri, kedy by mali kamerami preskúmať kanalizačný systém prevádzky. Pri predošlej kontrole totiž odhalili množstvo kanalizačných rúr, pri ktorých nie je jasné, odkiaľ kam vedú.

Budaj zároveň vyjadril obavu o inšpektorov životného prostredia a ochranárov, ktorí podľa neho prichádzajú neustále do kontaktu s vyhrážaním či zastrašovaním. Upozornil napríklad na stránku na sociálnej sieti s názvom „Zjb ochranára, zachrániš strom“. Podľa ministra za stránkou stoja extrémistickí lesníci, ktorí sú ozbrojení a potenciálne by tak mohli naplniť svoje vyhrážky. Na titulnej fotke stránky figuruje nápis: „Lesohospodári zeleným teroristom: Sme vo vojne“. Budaj informoval, že o stránke bude informovať aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré by stránku mali preveriť. Minister je presvedčený, že medzi jej zakladateľov a sympatizantov patria aj ľudia hlásiaci sa k pravicového extrémizmu.