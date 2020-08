Prezidentka vymenovala do funkcie osem sudcov všeobecných súdov: Moje vymenovanie berte ako prejav dôvery

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala do funkcie osem nových sudcov všeobecných súdov bez časového obmedzenia.

Hlava štátu vo svojom príhovore povzbudila novovymenovaných sudcov. Stávajú sa podľa nej súčasťou novej generácie sudcov, s ktorou sú spojené pozitívne očakávania. "Potrebujeme kvalitné, čestné sudcovské osobnosti. Moje vymenovanie do funkcie sudcu berte ako prejav dôvery vo vás, dôvery, že takýmito osobnosťami v súdnictve budete," vyhlásila.

Sudcov zároveň upozornila, že sudcovská nezávislosť nie je privilégium, či výsada sudcov, ale ústavné právo občanov, ktorí budú od nich očakávať spravodlivosť. "Nezávislosť však nestačí, ak nie je doplnená druhým dôležitým pilierom, a tým je zodpovednosť. Iba zodpovedný výkon nezávislej súdnej moci môže viesť k naplneniu jej poslania a budovaniu dôvery v spravodlivosť na Slovensku," doplnila Čaputová.

Prezidentka sudcom tiež pripomenula, že súčasťou naplnenia dôvery v spravodlivosť je aj to, že všetky hodnoty a pravidlá, ktoré sudca presadzuje, zároveň rešpektuje a dodržiava aj ako súkromná osoba. "Osobná integrita sudcu je fundament, na ktorom stojí výkon sudcovského povolania. Čaká vás veľa práce, aby ste si osvojili najlepšie spôsobilosti pri výkone vášho nového povolania. Neustále rozvíjaná odbornosť vám určite dodá aj dostatočné sebavedomie na to, aby ste z doterajšej praxe a zažitých postupov vybočili, keď to budete považovať za správne," skonštatovala hlava štátu.

Novovymenovanými sudcami sú Michal Calko s pridelením na Okresný súd Bardejov, Andrea Gulčiková s pridelením na Okresný súd Žilina, Eva Krošlák Cmerová, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trnave, Michaela Perďochová s pridelením na Okresný súd Žilina, Michaela Svoreňová s pridelením na Okresný súd Zvolen, Boris Šiška, hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Nitre, Michal Trúsik s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica a Simona Vráblová, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trnave.