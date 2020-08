Bratislavčania nezvládajú nájazdy komárov: Vlastný chemický postrek aplikovali už dve mestské časti

Bratislavská Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica aplikovali vlastný postrek proti komárom, ostatné mestské časti zatiaľ takýto krok neplánujú.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič spolu so starostom Lamača Lukášom Baňackým zvolili spoločný postup. "Situácia s kalamitným premnožením komárov sa nezvládla. Už teraz je podľa oboch starostov potrebné, aby sa na úrovni magistrátu a mestských častí začali pripravovať účinnejšie a efektívnejšie riešenia pre budúcu sezónu tak, aby sa situácia neopakovala," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová a dodala, že mestská časť túto sezónu nebude realizovať vlastné postreky.

Karlova Ves považuje opatrenia magistrátu v danej situácii za dostatočné a chemické postreky neplánuje. Devín podporuje biologický spôsob eliminácie komárov zavádzaný magistrátom a akceptuje počiatočné nedostatky pri aplikácii nového systému. Pre agentúru SITA to uviedol referent životného prostredia Devína Peter Krempaský. "Cieľom do budúcna by malo byť spodrobniť mapovanie liahnisk, zaviesť priebežný monitoring a včasnú aplikáciu BTI, čo prispeje k zefektívneniu tohto spôsobu regulácie komárov," doplnil. Vlastný postrek neplánujú ani mestské časti Rača a Petržalka. "Naša mestská časť chemický postrek v tejto súvislosti neplánuje a v prípade podnetov na výrazne zvýšený výskyt komárov postúpime vec Hlavnému mestu," uviedol pre agentúru SITA hovorca Petržalky Daniel Bernát.

K vlastnému postupu pristúpili mestské časti Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves. "Hoci je postrek proti komárom kompetenciou hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja, na čo majú aj vyčlenené financie, Záhorská Bystrica sa rozhodla pre neúmerne zvýšený výskyt komárov a aj na základe požiadaviek obyvateľov spraviť lokálny postrek vybraných lokalít a verejných priestranstiev," uviedla pre agentúru SITA Silvia Vnenková z mestskej časti. "Z rozpočtu sme na to vyčlenili 2,5-tisíc eur a ak to bude potrebné a umožnia nám to financie, tak postrek zopakujeme,“ doplnil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Devínska Nová Ves v pondelok aplikovala chemický postrek vo vlastnej réžii za takmer šesťtisíc eur. "Či budeme opakovať postrek závisí od toho, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia s komármi. Veríme, že v kombinácii s BTI, ktoré sa aplikuje aj v chránených územiach a v mokradiach vzniknutých po záplavách, to pomôže a nebudeme musieť vynakladať ďalšie finančné prostriedky na likvidáciu tohto nepríjemného hmyzu," uviedla pre agentúru SITA referentka výstavby a životného prostredia mestskej časti Tatiana Ledényiová.