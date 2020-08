Dominik strávil pri netradičnej bakalárke stovky hodín: Aplikáciu mladého vysokoškoláka si stiahlo vyše 27-tisíc ľudí!

Poriadny úspech! Z bakalárky mimoriadne úspešná aplikácia, ktorú si stiahli len za pár dní desaťtisíce ľudí. Dominik Vagala štátnicoval práve v čase, keď všetci v politike intenzívne riešili plagiáty.

Dominik si k bakalárke zvolil tú najťažšiu cestu. Sám sebe chcel dokázať, že je iný ako ostatní. A to sa mu aj podarilo. Pri svojej bakalárke strávil stovky hodín! "Chcel som vytvoriť niečo svoje. Keď už som mal investovať svoj čas, tak nech to stojí za to," hovorí sympatický mladík, ktorý chcel od začiatku vytvoriť z bakalárky radosť. Študent Fakulty informačných technológií si plánoval ešte dávnejšie vymaľovať svoju izbu.

"Nebol som si istý, či sa mi farba bude páčiť, a tak som premýšľal, ako na to. Nie je jednoduché vybrať farbu, aby sa hodila k nábytku. Vtedy som používal grafický nástroj v počítači, bolo to ale veľmi zdĺhavé," rozpráva Dominik, ktorý ani len netušil, že raz vytvorí svoju aplikáciu. Keď premýšľal nad bakalárkou, presne si spomenul na to, že aj iní ľudia majú problém s rozhodovaním, ako vymaľovať svoje izby. S tvorbou aplikácií však nemal žiadne skúsenosti.

Osem mesiacov tvoril

Jeho aplikácia Paint my Room je dostupná na google play a funguje v reálnom čase. "S aplikáciou v telefóne sa môžete voľne pohybovať po miestnostiach a sledovať farby stien z rôznych uhlov. Vytvoriť celú appku mi trvalo osem mesiacov. Bolo to náročné, ale veľmi ma to bavilo," usmieva sa vysokoškolák s tým, že každému odporúča bakalársku prácu s vlastným nápadom. "Človek potom stovky hodín nevníma ako prácu, ale ako zábavu," dodáva vysokoškolák, ktorého aplikáciu si za dva mesiace stiahlo 27-tisíc ľudí z celého sveta. "Určite chcem na aplikácii ešte popracovať a taktiež ju chcem ponúknuť firmám, ktoré sa zaoberajú farbami," teší sa Dominik, ktorý svoj projekt predstavil aj na Študentskej konferencii inovácií, technológií a vedy v IT.