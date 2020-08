Košickí záchranári sa búria proti čistkám, nový riaditeľ vysvetľuje: Bordel, chaos a záhadné zariadenia v kancelárii!

Pomsta, čistky alebo bežná reorganizácia? Nespokojní zamestnanci Záchrannej služby Košice, kde majú nového šéfa, poukázali na údajné prepúšťanie nepohodlných ľudí a zmeny, ktoré nenasvedčujú šetreniu.

Argumentujú aj využitím externých firiem na upratovanie a stráženie. Riaditeľ Bystrík Mucha však všetky kroky obhajuje úspornými opatreniami a šafárením predchodcov. Navyše žasne nad neporiadkom a zvláštnymi zariadeniami.

Na anonymné oznámenie o tom, že v Záchrannej službe Košice sa už mali zbaviť až 18 ľudí a navyše pod nátlakom, riaditeľ B. Mucha reagoval veľmi konkrétne takto: "Od môjho nástupu 29. mája za dva mesiace odišlo 8 zamestnancov dohodou, z tohto dvaja išli do dôchodku. Ďalej šiesti sú vo výpovednej dobe, čo je dokopy 14 a od júna nastúpili šiesti noví. Pri odchodoch išlo výhradne o ľudí z technického úseku, neskončil ani jeden záchranár, či lekár!"

Nový šéf však len krútil hlavou nad kritikou, že sa zbavuje zamestnancov, ktorí tu odrobili aj 42 rokov, a že dôvodom malo byť to, že išlo o smerákov. "To, čo som tu našiel, bol len neporiadok. Od skladov s plesňami a pavučinami, no takisto obrovské nedostatky v dokumentoch, riadení, poistení. Jednoznačne to súvisí aj s tým, že v priebehu 8 rokov som už 9. riaditeľom. Niektorí sa asi aj spoliehajú na to, že tu budem pol roka, čo vydržia a potom príde iný. Pritom som vstúpil do firmy, akoby fungovala začiatkom 90-tych rokov, čiže pred 30 rokmi. Bez systému, bez poriadku v štátnej firme, ktorú zrejme riadil niekto iný. Nie štatutár, ale niekto možno spoza plota," pokračoval Mucha, ktorý odmietol nielen údajné čistky, ale aj to, žeby postupoval nehospodárne, keď vsadil na využitie externých upratovacích a strážnych činností.

"Odmietam čistky a kategoricky odmietam pomstu. Politicky som neangažovaný a chcem len dobre postrážiť verejné peniaze. Odchody sa diali dohodou a vždy v prítomnosti ďalšieho zamestnanca. Bez organizačných zmien by sme sa nepohli dopredu. Z pohľadu upratovania som tu nenašiel nič iné ako len bordel a počas predchádzajúcej strážnej služby si po dvore chodil, kto chcel. Úprimne ma dnes trápi viac vecí a verte mi, že ma trápia osudy konkrétnych ľudí a ich individuálne bolesti a trápenia, no nejde o samovôľu," spomenul riaditeľ a pokračoval o odhalení prekvapenia priamo vo svojej kancelárii.

"Našiel som priamo u mňa v kancelárii čudné zariadenia. To nie je normálne, to je priam šialené! Išlo až o dve odpočúvacie zariadenia, kameru i rušičku! Stále som však v štádiu mapovania, zisťovania a vyhodnocovania. Zatiaľ som nepodal trestné oznámenie, ale zvažujem právne kroky," dodal B. Mucha.