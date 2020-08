Znechutení autodopravcovia: Nervy kvôli mýtnemu systému

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) je hlboko znepokojená tým, v akých termínoch má byť zavedený nový mýtny systém.

Zároveň nesúhlasí, aby súčasný mýtny systém platil aj ďalšie štyri roky, ako to podľa nej predpokladá Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS). Podľa organizácie malých a stredných cestných dopravcov je dôležité čo najskôr ukončiť tento systém, aby sa čo najviac peňazí mohlo použiť na opravu ciest, ktoré sú na mnohých miestach v havarijnom stave.

"Keďže do úvahy prichádza aj provizórne riešenie, ktoré je dočasnou alternatívou s nepomerne nižšími nákladmi, ako je tomu dnes, je potrebné, aby sa prešlo na toto riešenie a zamedzilo sa tak možnému korupčnému správaniu," uviedol zástupca UNAS-u Stanislav Skala. "Trváme na tom, že je možné ukončiť súčasný systém výberu mýta a vyhlásiť nového správcu mýta aj v roku 2022. V žiadnom prípade sa nesmie pripustiť možnosť predĺženia tohto systému až do roku 2024," tvrdí Skala. UNAS zároveň vyzýva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, NDS a premiéra, aby prijali také rozhodnutia, ktoré súčasný systém ukončia čo najskôr.

UNAS dlhodobo upozorňoval na negatívne stránky súčasného stavu vyberania mýta na Slovensku. "Potvrdením tejto kritiky je aj stav, keď ako odplatu za výkon činností spojených so správou mýta štát za desať rokov vyplatil prevádzkovateľovi, spoločnosti SkyToll, viac ako 900 miliónov eur, pričom nový systém by mal podľa štúdie (uskutočniteľnosti) generovať náklady v sume asi 300 miliónov eur za rovnaké obdobie," upozornil Skala. Z uvedeného je podľa neho zrejmé, k akej nehospodárnosti prichádzalo pri výbere mýta a o koľko peňazí bol ukrátený rozpočet na opravy a výstavbu ciest na Slovensku.

NDS plánuje vyhlásiť tender na nový mýtny systém predbežne na jeseň tohto roka, pričom štát ho nakúpi ako dielo a bude ho aj sám prevádzkovať. Zmluva medzi NDS a SkyToll-om o komplexnej službe elektronického výberu mýta z roku 2009 uplynie koncom roka 2022. Dovtedy sa podľa rezortu dopravy pravdepodobne nestihne vybrať dodávateľa tak, aby nový systém mohol začať fungovať plynule od začiatku roka 2023. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal očakáva, že nový mýtny systém by mohol byť sprevádzkovaný najskôr na jeseň 2023 alebo na jar 2024. Jednou z možností je predĺženie zmluvy so súčasným prevádzkovateľom mýta, SkyToll-om, do zavedenia nového systému, prípadne rozšírenie pôsobnosti úhrad za elektronické diaľničné známky z osobných áut aj na nákladné vozidlá nad 3,5 tony.