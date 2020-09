Budeme hrať reprezentačné zápasy v Györi alebo vo Viedni?*

Mnohí tvrdia, že futbal je najpopulárnejší šport na Slovensku. Hráčska futbalová základňa možno tomu zodpovedá, ale futbalové stánky môžu v porovnaní so zahraničím len plakať v kúte.

A čo reprezentačné mužstvo? Máme vôbec na Slovensku štadión hodný jeho výkonov?

Futbalový fanúšik, kde si?

Boli časy, keď sa výkon našej reprezentácie, hoci aj po vyhratom zápase, komentoval slovami „utrpeli sme výhru“. Našťastie, toto obdobie je už za nami a slovenskí hráči sú oporami v zahraničných tímoch zvučných mien. Aj vďaka tomu môže naša reprezentácia konkurovať akýmkoľvek súperom. Najväčšiu radosť z úspechov reprezentačného mužstva majú, samozrejme, fanúšikovia. Pre nich hráči hrajú svoj najlepší futbal. Je to tak všade vo svete. Návaly pozitívnych emócií fanúšikov sú na nezaplatenie. Dôležitosť prepojenia futbalu s fanúšikmi nám ukázalo „covid“ obdobie, kedy sa zápasy museli konať bez fanúšikov. Trpeli najmä hráči, ktorých fanúšikovia svojím povzbudzovaním poháňajú stále k lepším a lepším výkonom. Futbal sa hrá hlavne pre ľudí, ktorí ho milujú. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj zápasy pred prázdnymi tribúnami ako tresty rôznych futbalových inštitúcií. Skrátka, fanúšik je neoddeliteľnou súčasťou futbalového zápasu, ak nie jeho ústrednou a hnacou energiou.

Aj slovenský futbalový fanúšik si zaslúži viac

Chcete povzbudiť svoj tím, ale – musíte si zobrať občerstvenie, lebo bufety nefungujú, aj deku alebo vankúš, aby ste si sadli pohodlne a hlavne do čistého, snažíte sa svoje fyziologické funkcie presvedčiť, aby boli trpezlivé, pretože toalety na štadióne sú z rôznych dôvodov nepoužiteľné... Chce to dávku odvahy. A nezaslúži si slovenský fanúšik viac? Príjemné prostredie, moderný štadión, štandardné vybavenie sociálnych zariadení či kvalitné služby by mali byť v súčasnosti samozrejmosťou. Najmä ak hovoríme o národnom tíme a národnom štadióne!

Zanedbaná Bratislava?

Viaceré futbalové stánky prešli modernizáciou a začali poskytovať kvalitnejší zážitok fanúšikom, ale aj profesionálnejšie prostredie pre samotných futbalistov a ich realizačné tímy. Slovenská vláda tieto projekty po celom Slovensku v nemalej miere finančne podporovala. Nakoniec prišiel rad aj na hlavné mesto. V Bratislave dlhodobo kvalitný a moderný futbalový štadión chýbal. Legendárne Tehelné pole malo svoje najlepšie časy už dávno za sebou. Definitívne a po všetkých stránkach. Od rozpadávajúcich sa tribún cez ihrisko bufety a sociálne zariadenia až po šatne pre hráčov a zázemie pre médiá. Všetci sa zhodli, že situáciu v hlavnom meste s chýbajúcim moderným futbalovým štadiónom treba čo najskôr vyriešiť. Samozrejme, že k tomu prispievali aj zlepšujúce sa výkony mužskej futbalovej reprezentácie.

Na Národný futbalový štadión môžeme byť právom pyšní

Nový Národný futbalový štadión dnes na Tehelnom poli stojí. Je moderný, plne funkčný aj v zahraničí oceňovaný, s mnohými možnosťami využitia nielen pre futbal. Dôstojný priestor na konanie medzinárodných reprezentačných stretnutí, za ktorý sa nikto zo Slovákov nemusí hanbiť. Ani pred zahraničnými tímami, federáciami, fanúšikmi, odborníkmi... Jeho projekt, stavba aj otvorenie boli verejnosťou sledované s veľkými očakávaniami. A Národný futbalový štadión ich splnil do bodky. Spokojní s výsledkom boli všetci. Najvyšší predstavitelia futbalového zväzu, hráči, realizačné tímy, fanúšikovia, ale aj politici, ktorí otvorene dali projektu zelenú a sľúbili finančnú podporu, tak ako mnohým štadiónom po celom Slovensku predtým.

Necháme rozhodovať politikov alebo právnikov?

Tejto nádhernej a modernej stavbe reálne hrozí, že sa nedočká svojho využitia, pre ktorý bola primárne postavená. Do všetkého zasiahla politika. Autoritatívne a nekompromisne. Kto má právo rozhodovať o tom, či slovenský futbalový fanúšik bude svoj národný tím povzbudzovať na novom a modernom štadióne v hlavnom meste, na ktorý dlho čakal, alebo bude nútený cestovať za slovenskými sokolmi do zahraničia? Politici s nepreverenými informáciami, alebo právnici a nezávislé súdy, ktoré môžu po výmene vlády preveriť právoplatnosť zmlúv medzi štátom a staviteľom?

Zoberú fanúšikom kultúrne prostredie?

Národný futbalový štadión nepatrí klubu ŠK Slovan Bratislava, ako si mnohí mylne myslia. Bratislavský klub si svoju domácu pôdu na tomto štadióne seriózne objednáva a platí si prenájom. Národný futbalový štadión patrí Slovensku. Všetkým ľuďom, ktorí sem budú merať cestu za svojimi športovými idolmi a hrdinami, aby ich podporili a odniesli si z celého zápasu pekný zážitok. Všetci sa zhodneme na tom, že k tomu určite patrí aj príjemné, moderné a kultúrne prostredie, kde sa zápas odohráva. Toto všetko Národný futbalový štadión ponúka. Nechajú si slovenskí fanúšikovia vziať šancu a právo na to, aby slovenských sokolov v národných dresoch s dvojkrížom na hrudi mohli povzbudiť na štadióne, ktorý je postavený v svetových štandardoch? Všetko ukáže čas, ale každý fanúšik bude súhlasiť s tým, že Národný futbalový štadión patrí slovenskému vrcholovému futbalu, a tak by to malo aj ostať.

* Úvahu, že by sme mohli medzištátne zápasy hrať vo Viedni alebo v Györi, vyslovil v rozhovore pre Denník N 20. 3. 2020 štátny tajomník na ministerstve školstva. Doslova: „Nevidím dôvod, prečo by sme mali mať 4- či 5-hviezdičkový štadión, medzištátne zápasy môžeme hrať aj vo Viedni či v Györi.“