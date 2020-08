Strach a neistota u Vémolovcov: Koronavírus má aj malá dcérka, trápia ju vysoké horúčky

Len pár hodín po zverejnení správy, že český zápasník Karlos Vémola je nakazený koronavírusom Covid-19, prichádzajú ďalšie znepokojivé informácie.

Vémola v pondelok večer potvrdil, že je nakazený novým koronavírusom a priebeh ochorenia je ťažký.

Najprv mali v rodine oddelenú domácnosť a Karlos neprichádzal do kontaktu s partnerkou ani dcérkou. Po výsledkoch testov sa však prišlo na to, že nakazení sú všetci traja.

„Lili má naozaj silnú horúčku, štyridsiatky teploty. Trvá to už tri dni a vraj to sa to u detí prejavuje aj päť dní. Sú teda pred nami ešte veľmi dlhé dva dni," opísal Vémola priebeh ochorenia u svojho bábätka pre iSport.cz.

Rodinke tiež lekári odporúčajú, aby s Lili šli na infekčné oddelenie, a to v prípade, že sa príznaky nezmiernia ani po spomínaných piatich dňoch. Vémola prezradil, že ani jeho stav sa zatiaľ nelepší. "Keď mi je najhoršie, dám si v noci paralen. Ale to na to nejak priamo nepôsobí."

Karlos Vémola sa tak namiesto príprav na veľký septembrový zápas musí vysporiadať s koronavírusom a jediné, na čo teraz myslí, je zdravie jeho rodiny. "Mal som operáciu kolena a napriek tomu som nepochyboval, že zápas bude. Teraz som padol v horúčkach, mám vysoký nález, najvyšší z nás troch. Avšak ide najmä o dievčatá, neriešim nejaký súboj," uzavrel.