Dolný Kubín sa pýši európskou raritou: Obdobná stavba stojí už len v Česku, Švajčiarsku a Francúzsku

Kolonádový most v Dolnom Kubíne je raritou v celoslovenskom i stredoeurópskom meradle. Obdobná stavba stojí už len v Česku, Švajčiarsku a Francúzsku.

Podľa dolnokubínskeho viceprimátora Matúša Lakoštíka táto technická pamiatka patrí medzi vyhľadávané a často fotografované atrakcie v meste. Drevený kolonádový most nemá dlhú históriu. Postavili ho v roku 1994. Nahradil tak starý, už nefunkčný most. "Vybudovali ho podľa tzv. Kaplnkového mosta, najstaršieho zakrytého mosta na svete, ktorý od roku 1332 stojí na rieke Reuss vo švajčiarskom meste Luzern. Je vyhotovený z dreva, na strechu použili šindeľ," opísala Monika Salvová z mestského informačného centra.

Most vedie ponad rieku Orava. Spája starú časť mesta s mestskou časťou Veľký Bysterec. Okrem praktickej funkcie stavba ponúka aj umelecké využitie a zároveň spoločenský priestor. Radnica z neho spravila miesto na prezentovanie výrobkov lokálnych remeselníkov, pestovateľov, výrobcov a drobných podnikateľov. "Rozhodli sme sa od minulého roka ponúknuť za symbolický poplatok nevyužité priestory stánkov na kolonádovom moste do krátkodobého nájmu. Keďže most neplní len funkciu samotného prechodu ponad rieku, ale je aj spoločenským priestorom," doplnil Lakoštík.

Drevenú dominantu mesta využívajú najmä miestni obyvatelia. Kamerou v minulom roku skúmali pohyb chodcov cez most v rôznych častiach dňa.Radovo je to okolo 4000 ľudí počas jedného pracovného dňa," konkretizoval viceprimátor mesta.