Skvelý výkon v podaní Sekerovho Dallasu: Stars predviedli parádny obrat a vedú už o dva zápasy

Hokejisti Dallasu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolali v druhom súboji semifinále Západnej konferencie NHL Colorado 5:2 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.

Stars prehrávali ešte v polovici stretnutia 0:2, ale šnúrou piatich gólov dokázali skóre otočiť. Do 2. kola play off úspešne vstúpili hokejisti New Yorku Islanders, ktorí v úvodnom dueli semifinálovej série Východnej konferencie zvíťazili nad Philadelphiou hladko 4:0.

Oporou "ostrovanov" bol ruský brankár Semjon Varlamov, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel súpera a v druhom zápase po sebe si udržal čisté konto. Momentálne ťahá šnúru 136 minút a 20 sekúnd bez inkasovaného gólu. Iba 40 sekúnd mu chýba, aby prekonal klubový rekord v play off Billyho Smitha v roku 1980. Druhý zápas sa bude hrať v stredu o 21.00 SELČ.

Sekera odohral za Dallas 18:52 minút, pripísal si dva plusové body, jednu strelu a rozdal tri "hity". Tretí duel série je na programe v noci na štvrtok o 4.30 SELČ.

2. kolo play off NHL

Philadelphia - New York Islanders 0:4

/stav série: 0:1/

Colorado - Dallas 2:5

/stav série: 0:2/