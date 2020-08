Po prehre s Véghom ďalšia rana: Vémola má koronavírus, priebeh choroby je ťažký

Český zápasník Karsol "Terminátor" Vémola potvrdil, že sa nakazil koronavírusom Covid-19.

Nákazu priznal pre český web iSport.cz . Táto správa prišla pritom len mesiac predtým, ako mal nastúpiť na očakávaný zápas s Václavom Mikuláškom. Navyše, choroba má u neho ťažký priebeh.

"Veril som, že to zvládnem a dám sa do poriadku. Bohužiaľ, potom do mňa vliezlo to svinstvo korona a dosť ma to skolilo, mám ťažký priebeh, horúčky," opísal svoj momentálny stav.

Pre Vémolu ide o ďalšiu ranu v krátkom čase. Minulý rok musel zniesť trpkú porážku so slovenským bojovníkom Attilom Véghom. Na to podstúpil operáciu meniskusu. Keď to už vyzeralo, že sa bude môcť vrátiť k zápaseniu, prišiel koronavírus.

Samotný zápas v Oktagone proti Mikuláškovi sa teda vôbec nemusí odohrať. Promotér organizácie Ondřej Novotný však povedal, že pre situáciu majú riešenie, ktoré oznámia na tlačovej konfetencii 1. septembra.