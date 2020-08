Vrhla sa do práce! Moderátorka Vera Wisterová je najnovšie okrem moderovania v rádiu aj sprievodkyňou projektu Kino pod hviezdami. Bratislavčania sa tak môžu tešiť na 9 filmov, ktoré si môžu pozrieť pod holým nebom až do nedele 30. augusta. Aj sympatická ryšavka má ku kinematografii blízko a je otvorená všetkým žánrom. Zaspomínala si však aj na jeden viac ako nepríjemný zážitok z kina, ktorý vyriešila skutočne šalamúnsky. No odhalila aj to, aký film si určite nenechá ujsť už toto leto so svojimi synmi!