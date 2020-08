Bratislavský Slovan vykopli z Ligy majstrov: Podarí sa majstrovi dosiahnúť spravodlivosti?

Európska futbalová únia (UEFA) skontumovala duel 1. predkola Ligy majstrov 2020/2021 medzi KÍ Klaksvík a Slovanom Bratislava na 3:0 v prospech klubu z Faerských ostrovov. Informoval o tom v pondelok oficiálny web KÍ Klaksvík aj UEFA.

UEFA najprv duel preložila zo stredy 19. augusta na piatok 21. augusta, napokon ale zrušila aj ten a v pondelok rozhodla o postupe Klaksvíku. Proti rozhodnutiu spoza zeleného stola sa Slovan hodlá odvolať, čo už dávnejšie potvrdil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Bratislavčania tak opäť ako minulý rok neprešli cez úvodné predkolo. Vtedy ich na ihrisku nečakane vyradila Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory. Teraz ale Slovan doplatil na okolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ak UEFA nerozhodne inak, pokračovať by mal v 2. predkole Európskej ligy UEFA, ktorého žreb je na programe 31. augusta. Samotné zápasy tejto fázy sa budú hrať na jeden duel a bez divákov 17. septembra. Klaksvík nastúpi v druhom predkole LM na pôde švajčiarskeho klubu Young Boys Bern už túto stredu (20.15).



V sobotu UEFA v oficiálnom stanovisku informovala, že celú vec posunula na svoju Kontrolnú, etickú a disciplinárnu komisiu, ktorá ju riešila v pondelok.a krokov s detailným a faktickým zhrnutím pochybení domácej strany v súvislosti s organizáciou zápasu. Ešte v pondelok pred verdiktom UEFA na svojom webe potvrdil, že všetci členovia prvej výpravy sa po návrate na Slovensko podrobili v priebehu nedele testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

„Po nepríjemných udalostiach z posledného týždňa nás teší, že celá pondelková výprava má negatívne testy na COVID-19. Výsledky testov len potvrdzujú náš názor, že na Faerských ostrovoch nám domáce úrady účelovo a neférovo zamedzili nastúpiť na zápas. Z výsledkov testov vyplýva, že ak by naša oficiálna žiadosť o pretestovanie výpravy našla pochopenie, vyšli by hráči ako negatívni a mohli by zasiahnuť do hry,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.