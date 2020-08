Dievčina prišla o svoju bezchybnú pleť: Začala brať antikoncepciu, zmenila sa na nepoznanie

Mina Stein (20) z Frankfurtu nemala problémy s pleťou. To sa však zmenilo po tom, ako začala brať hormonálnu antikoncepciu. Ako informuje portál DailyMail, Mine sa kvôli tabletkám objavilo na tvári cystické akné.

Mina začala brať tabletky v roku 2018, keď ešte akné nebolo uvedené ako vedľajší účinok antikoncepčných tabletiek. U mladej ženy sa problémy začali objavovať okamžite po začatí užívania liekov. Najskôr to bolo len pár vyrážok, no o niekoľko mesiacov už trpela cystickým akné, opuchom a začervenaním tváre. Skúšala aj iný druh antikoncepcie, ani to však nepomohlo, práve naopak.

Túto zmenu niesla Mina ťažko a veľmi jej ubrala na sebavedomí. Vyhýbala sa zrkadlám aj fotografiám, často chcela rušiť plány s priateľmi, lebo sa bála odsúdenia. „Veľa som plakala. Nikdy predtým som nemala problémy s pleťou, tak toho bolo na mňa veľa,“ priznala. Cítila sa bezmocne a s jej akné to bolo ako na húsenkovej dráhe – jeden deň lepšie, druhý horšie.

Estetická stránka však bola najmenší problém. Cysty začali krvácať a byť citlivé. Pri každom dotyku plakala od bolesti a nemohla spávať. Mala extrémne suchú pokožku, čo spôsobilo jej stiahnutie do takej miery, že začala vidieť rozmazane. Našťastie jej pomohli kvapky do očí. Dlho trvalo, kým našla značku pleťovej kozmetiky, ktorá jej aspoň trochu pomohla.

„Pamätám si, ako som bola v supermarkete a dievčatko, mohlo mať tak tri roky, sa spýtalo mamy, čo mám na tvári. Vysvetlila som jej, čo je to akné, a ona nevyzerala, že by jej to prekážalo – a vlastne mi začala ukazovať svoje sladkosti,“ spomína Mina na zážitok, ktorý zmenil jej prístup k problému. Založila si účet na Instagrame, kde povzbudzuje tisícky svojich sledovateľov, aby sa za akné nehanbili.

Veľmi jej to pomohlo so sebavedomím. „Bola som na seba taká hrdá, keď som si spravila prvú selfie bez make-upu, cítila som sa silnejšia,“ hovorí. Od fanúšikov dostáva množstvo povzbudzujúcich a ďakovných správ, niektorí ju dokonca označujú na svojich fotkách. „Správaj sa k sebe tak, ako by si sa správal k druhým. Musíme sa prestať kritizovať za výzor a radšej sa pochváliť. Každý je krásny svojím spôsobom a mal by si to pamätať,“ dodala.