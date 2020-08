Superstar Piešová reklamou zaskočila fanúšikov: Propaguje, čo neznáša!

Zmenila názor?! Tohtoročnú superstar Barboru Piešovú (20) poznajú všetci ako dievča v mikine, so šiltovkou na hlave a bez šminiek.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tak prišla do šou, a hoci ju produkcia presvedčila na opätky, krátke šaty a výrazný mejkap, speváčka sa vrátila k svojmu štýlu. Aspoň tak to vyzeralo donedávna. Najnovšie však prekvapila reklamou pre kozmetickú značku. Tvárou spomínanej kozmetickej značky je Monika Bagárová, ktorá bola aj porotkyňou v SuperStar. Speváčka pravidelne nakrúca videá pre túto firmu a najnovšie by sa v jednej časti mala objaviť práve aj Piešová.

„Mám obrovskú radosť, že súčasťou ďalších dielov je moja super kamoška, kolegyňa a úžasná osoba Patrície Pagačová alebo tiež víťazka tohtoročnej SuperStar skvelá Barbora Piešová,“ priznala Bagárová, ktorá sa počas šou stala prvýkrát mamou malej Rumie. Slečny tak spojila spevácka šou a po novom aj reklama pre kozmetickú značku. Spojenie Piešovej a dekoratívnej kozmetiky je viac ako šokujúce, keďže Barbora veľmi týmto ženským záležitostiam neholduje.