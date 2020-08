Tanečník Modrovský sa vracia do formy: Pozrite sa, ako vyzerá po tom, čo zhodil 12 kíl!

Známy slovenský tanečník Peter Modrovský (36) výrazne schudol.

Parketový lev z tanečnej súťaže Let´s Dance teraz vyzerá tak, ako si ho pamätáme z televíznej obrazovky spred niekoľkých rokov. Novému Času sa zdôveril so zmenami, ktoré zaviedol vo svojej životospráve.

Peťa poznáme z tanečnej súťaže Let´s Dance, v ktorej prvom ročníku vyhral so svojou tanečnou partnerkou, herečkou Zuzanou Fialovou. Po tom, čo sa Peťo rozišiel s moderátorkou Adelou Vinczeovou, sa čiastočne stiahol z očí verejnosti, našiel si novú partnerku Ingrid a začal sa intenzívne venovať svojej tanečnej škole. Ako to však býva, s menším pohybom pribúdajú kilečká. A to sa nevyhlo ani Petrovi, ktorý si tiež nejaké tie kilogramy navyše vypestoval.

Tomu je však už koniec a vyzerá to tak, že si tanečník vstúpil do svedomia. „Je to úplný zázrak, lebo som to ani nemal v pláne. Teda vlastne mal, ale nič som pre to nerobil,“ povedal Novému Času sympatický tanečník. Opak je však pravdou, posledné mesiace Peťo zmenil vo svojom živote niekoľko vecí.

„August bol náročný. V akadémii som zastupoval kolegu, teraz máme tábory, sústredenia a kedysi som robil to, že som vždy po deťoch dojedal jedlo, ktoré nezjedli. Bolo mi ľúto ho vyhodiť. Teraz im radšej dávam menšie porcie. Trošku viac pohybu a trikrát denne si dávam úplne ľadovú sprchu. Tým tancom a pohybom s deckami si človek drží líniu. Cítim sa neporovnateľne lepšie.“