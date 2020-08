Republikánska strana nominovala Trumpa za prezidentského kandidáta: O kreslo bude súperiť s Joeom Bidenom

Americká Republikánska strana v pondelok na svojom nominačnom zjazde oficiálne nominovala úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa za svojho prezidentského kandidáta v novembrových voľbách. Informovala o tom agentúra AP.

Republikánsky zjazd sa začal v pondelok v meste Charlotte v štáte Severná Karolína. Podujatie však prebieha v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

V Charlotte sa na jeden deň zišlo len 336 delegátov, pôvodne ich tam mali byť tisíce. Po Trumpovej oficiálnej nominácii sa dianie súvisiace so zjazdom presúva do hlavného mesta Washington, kde bude od utorka až do štvrtka prebiehať podujatie na podporu Trumpovej kandidatúry.

Samotný Donald Trump by mal nomináciu oficiálne prijať vo štvrtok vo svojom prejave, ktorý prednesie pred davom priaznivcov v záhrade Bieleho domu.

Donald Trump momentálne čelí kritike za podľa mnohých nedostatočné zvládnutie priebehu pandémie a ňou vyvolanej ekonomickej krízy. V aktuálnych prieskumoch pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra, zaostáva za svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom.

Pandémia koronavírusu si v USA vyžiadala životy približne 177 000 ľudí, uškodila hospodárstvu krajiny a ovplyvnila takmer všetky oblasti života. Protesty proti policajnému násiliu a rasovej nespravodlivosti takisto "vrhajú tieň" na Trumpove snahy o znovuzvolenie, píše AP.

Demokratická strana minulý týždeň na svojom zjazde nominovala za prezidentského kandidáta bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Zjazd demokratov sa konal prevažne online.