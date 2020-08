Ľudia v Bielorusku sa búria proti Lukašenkovi: Obavy experta na zahraničnú politiku

Ide to tuhého! V pondelok zadržali bieloruské orgány dvoch popredných opozičných aktivistov, členov tzv. koordinačnej rady Sergeja Dylevského a Oľgu Kovaľkovovú. Prokurátori už im vzniesli obvinenia z narušenia štátnej bezpečnosti.

65-ročný Alexandr Lukašenko mieni aj takýmto spôsobom potlačiť masívne demonštrácie, ktoré v Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách 9. augusta. Zadržanie opozičných aktivistov nadväzuje na nedeľňajšie protestné zhromaždenie v Minsku, na ktorom sa zúčastnilo približne 200-tisíc ľudí. Zrejme sa ale necíti bezpečne. Na sociálnych sieťach sa totiž rozšírilo video, ako Lukašenko vystupuje z vrtuľníka v nepriestrelnej veste a s kalašnikovom v rukách.

Bieloruský prezident však tvrdí, že situáciu vyrieši do niekoľkých dní a z podnecovania protestov obvinil USA. „Spojené štáty všetko plánujú a riadia a Európania ich v tom podporujú,“ skonštatoval pred poľnohospodármi na štátnej farme, ktorú navštívil s cieľom získať podporu. Odkaz poslal aj učiteľom. Tí, ktorí nechcú podporovať štátnu ideológiu, by podľa neho nemali pracovať na školách. K slovnej diplomatickej prestrelke prišlo už aj medzi Litvou a Bieloruskom.

V pondelok sa navzájom obvinili z narušenia štátnych hraníc po tom, čo litovskí demonštranti v prejave solidarity s bieloruskými protestujúcimi vypustili v nedeľu do vzduchu balóny a tie údajne smerovali do Bieloruska. Litva zas tvrdí, že bieloruský vojenský vrtuľník prekročil jej hranice. EÚ ako celok neuznáva demokramtickú legitimitu volieb, nechce však, aby sa zopakoval ukrajinský scenár.

„Na Ukrajine sa ̦napätie medzi Európou a Ruskom‘ skončilo streľbou, násilím a územnou dezintegráciou Ukrajiny, ktorá pretrváva dodnes. Dnešným problémom Bielorusov nie je vybrať si medzi Ruskom a Európou, ale získať slobodu a demokraciu ,“ povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell pre El País.

Kedy pôjdu protesty do stratena

Alexander Duleba, expert Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Otvoriť galériu Alexander Duleba Zdroj: kuk

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok prisľúbil, že politickú krízu vo svojej krajine vyrieši „v nadchádzajúcich dňoch“, je to podľa vás reálne?

- Nemyslím si, že je to reálne. Ale tým, že sa tie protesty nepreliali do štátnych podnikov, tak to v podstate zostáva na mladých ľuďoch a koordinačnej rade. A tak sa obávam, že to pôjde tak trošku do stratena.

Čiže zmena je nereálna, resp. výsledky volieb zostanú v platnostni?

- V Bielorusku je taká prax, že hlasovacie lístky sa po dvoch dňoch pália, čiže nejaká požiadavka, prerátať tie lístky je nereálna, sú spálené. Lukašenko bude hrať na to, čo vyhlásila ústredná volebná komisia. Ak tie protesty neprerastú do generálneho štrajku, to znamená, že nebudú štrajkovať aj zamestnanci v štátnych podnikoch, tak Lukašenko nebude mať dôvod odstupovať, alebo robiť ústretové kroky.

Zo Slovenska odchádza bieloruský veľvyslanec Leščeňa, je reálne, že by sa po kritike prezidenta mohol ešte vrátiť späť do Bieluruska?

- To musí najlepšie vedieť on sám. Pokiaľ si to vyhodnotí tak, že jeho návrat je spojený s bezpečnostným rizikom jeho a jeho blízkych, tak potom najlepšie by bolo zostať v azyle. Jedine, že by to sám Lukašenko potreboval a bolo by to preňho výhodné, ale zatiaľ si myslím, že tam nie je taká situácia, aby on sa tváril, že bude odpúšťať jemu, alebo podobným ľuďom.