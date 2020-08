Vo Francúzsku bude chodiť po kanáloch: PSG potopil ich vlastný odchovanec

Obdivuhodný zjav! Má len 24 rokov, ale v zbierke už 20 trofejí. Francúzsky krídelník Kingsley Coman vykopal Bayernu Mníchov víťazstvo vo finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.

Coman môže odteraz chodiť po kanáloch francúzskej metropoly, v ktorej sa narodil.



Nielen to. Nechtiac potopil svoj bývalý klub. Ten sa po prvý raz v histórii prebil až do finále prestížnej súťaže. Coman bol už ako osemročný súčasťou mládežníckych štruktúr Paríža SG. Pred šiestimi sezónami prestúpil do Juventusu Turín, kde väčšinou zohrieval lavičku náhradníkov. Vyhliadol si ho Bayern Mníchov a po dvojročnom hosťovaní ho kúpil za 21 miliónov eur.

„Som šťastný. Toto je niečo neobyčajné. Trochu mi je ľúto Paríža, pretože má za sebou skvelú sezónu. Jeho hráči podali výborný výkon, ale to aj my. Najdôležitejšie bolo neinkasovať, držať súpera pod tlakom a hroziť z protiútokov,“ povedal po zápase pre uefa.com Coman, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča finále.

Coman strelil 500. gól Bayernu v Lige majstrov. Iba ďalšie dva kluby dokázali pokoriť túto hranicu - Real Madrid má na konte 567 gólov a FC Barcelona 517. Mníchovčania v tomto roku ani raz neprehrali a vo finále dosiahli 21. triumf sezóny. „Som hrdý na mužstvo. V novembri Bayern nikto nebral vážne. Všade sa písalo, že už nevzbudzuje obavy. Odvtedy sme prešli šialenú cestu. Všetko sme spravili na výbornú a fantasticky sme využili koronaprestávku. Hráči majú vôľu, celý tím šliape a pod víťazstvo sa podpísal každý jeden zamestnanec klubu,“ citoval Flicka portál kicker.de.

Kým v Mníchove sa oslavovalo, futbalisti Paríža si po zápase skrývali tváre do dlaní. V očiach Neymara i iných sa objavili slzy. Sklamanie bolo o to väčšie, že si vypracovali niekoľko gólových príležitostí, ale brankár Manuel Neuer neinkasoval. „Chýbal nám gól. Som presvedčený, že ak by sme skórovali ako prví, vyhrali by sme my 1:0,“ konštatoval tréner PSG Thomas Tuchel. Parížania si vybrali gólové suchoty v najhoršiu možnú chvíľu, keď predtým sa presadili v 35 dueloch za sebou.

Francúzska polícia zatkla po finálovom súboji Ligy majstrov vo futbale 148 priaznivcov Paríža St. Germain. Tí po neúspechu s Bayernom Mníchov (0:1) podpaľovali autá, rozbíjali výklady a útočili na príslušníkov verejného poriadku. Násilnosti sa väčšinou diali v okolí Parku princov a na Elyzejských poliach. Minister vnútra Gerald Darmanin vyhlásil, že eviduje 16 zranených policajtov, 15 poškodených áut a 12 zničených obchodov. V krajine naďalej platia bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, no tie fanúšikovia výrazne ignorovali.