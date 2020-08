Zločinci chceli vykradnúť klenotníctvo v Bratislave, no odišli naprázdno: Zarážajúca spomienka majiteľa predajne

Lopkári z kategórie amatérov! Zatiaľ neznámi zločinci sa v pondelok pokúsili vykradnúť klenotníctvo Valentína sídliace v obchodnom centre na Vajnorskej ulici v Bratislave.

Aby si zvýšili šance na pokojný útek, narafičili na policajtov pascu - podpálili autá z dvoch strán rozľahlého komplexu. Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora tým chceli odpútať pozornosť. Lenže napokon do zlatníctva neprenikli, a tak sa dali na bezhlavý útek. Polícia po partii usilovne pátra...

Pokojnú letnú noc o pol tretej preťala séria detonácií, keď vybuchol benzín v troch podpálených autách. Vozidlá podpálili zlodeji, ktorí sa chceli dostať k šperkom v klenotníctve Valentína, ktoré vlastní chorvátsky majiteľ. Rovnaký biznismen vlastní prevádzky aj v iných obchodných centrách v Bratislave. „V čase krátko po 2.30 hod. sme tiež prijali oznámenie na tiesňovú linku o požiari viacerých vozidiel na Junáckej ulici, v blízkosti predmetného obchodného centra. Hrozí dvojročný trest,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

To, či ide o rovnakých páchateľov ako pri pokuse o lúpež, zatiaľ prešetruje polícia, no podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora (63) ide takmer isto o rovnakých zločincov. Majiteľ prevádzky Anton Jakupi s ním súhlasí a špekuluje, že ide o organizovanú skupinu. „Škodu našťastie nespravili, lebo sa nedostali dnu. Myslím si, že ide o skupinu, ktorá vykráda zlatníctva v Česku aj Chorvátsku,“ prezradil majiteľ klenotníctva Jakupi. Autá, ktoré zhoreli do tla, však podnikateľovi nepatrili.

„Tie autá neboli moje, pravdepodobne chceli len odpútať pozornosť,“ zhodnotil. Nebolo to ale prvýkrát, čo sa pokúsili vylúpiť jeho klenotníctvo. „My sme najväčšie zlatníctvo v Česku a na Slovensku, čo sa týka veľkosti tovaru, a oni to sledujú, takže asi preto si nás vytipovali. Pred trinástimi rokmi sa nám stalo niečo podobné v prevádzke na Zlatých pieskoch,“ doplnil Jakupi. Najväčšia škoda tak vznikla obchodnému centru, keďže gang rozmlátil sklenené vchodové posuvné dvere vedúce na parkovisko, ktoré sa nachádza neďaleko predajne.

Horiace autá mali zmiasť policajtov

Andor Šándor (63), analytik

- Cieľom podpálenia áut po bokoch nákupného centra bolo pravdepodobne odpútanie pozornosti zasahujúcich zložiek, aby mali zločinci dostatok času na útek, keďže sa klenotníctvo nachádza na poschodí a neďaleko strešného parkoviska, odkiaľ by sa s prípadným lupom dali na útek. Na parkovisko však vedie len jedna cesta a tú by im policajti mohli prípadne zatarasiť, a preto radšej podpálili autá v okolí, aby stiahli čo najviac jednotiek tam a mali voľný výjazd.

Navyše, jedno vozidlo zapálili v strede vozovky, takže pri ňom museli najprv policajti zastať a neprešli k zjazdu z parkoviska. Je teda pravdepodobné, že si terén zmapovali skôr. Otázkou však je, či ich nezachytili bezpečnostné kamery v komplexe. Zdá sa, že po rekognoskácii si verili, no podcenili zabezpečenie zlatníctva. Horiace autá mohli explodovať a rozmetať do okolia ostré šrapnely, ktoré mohli niekomu spôsobiť vážne zranenia, prípadne smrť a polícia prípadu isto venuje maximálnu pozornosť, keďže v Bratislave v posledných mesiacoch došlo k sérii podobných prepadnutí.

Aké klenotníctva v Bratislave vykradli

Hublot - Carlton

Dátum: 11. 9. 2019

Škoda: približne 500 000 €

Klenotníctvo Sheron

Dátum: 8. 1. 2018

Škoda: 888 000 €

Watch Deluxe - Aupark

Dátum: 14. 4. 2010

Škoda: viac ako 300 000 €