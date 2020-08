Rokovanie zatienili hádky ministra Krajniaka s odborármi: Nová minimálka bude 623 eur!

Takýto spor tu už dávno nebol. Okolo stanovenia minimálnej mzdy sa na Slovensku každoročne vedie veľká debata.

Tentoraz to však vyvrcholilo odchodom odborárov z rokovania s ministrom práce Milanom Krajniakom (47). Nepáčilo sa im totiž, že minister sa odobral na samostatné stretnutie so zástupcami zamestnávateľov, po ktorom oznámili výšku novej minimálky. Tá na budúci rok má vzrásť zo súčasných 580 eur na 623 eur.

Rokovanie tripartity sa od začiatku nieslo v napätom duchu. Po pár desiatkach minút ho však náhle opustila Konfederácia odborových zväzov, ktorá má zastupovať zamestnancov. „Dôvodom pre takýto postup je konanie ministra práce, ktorý si pozval na individuálne rokovanie zástupcov zamestnávateľov po tom, ako sme oznámili naše nesúhlasné stanovisko s jeho návrhom. Následne odišli na 25 minút poradiť sa so zamestnávateľmi o tom, aký návrh predloží vláda spoločne so zamestnávateľmi,“ uviedol prezident odborárov Marián Magdoško.

Takýto postup považujú za hrubé porušenie sociálneho dialógu. „Ten bol budovaný na Slovensku 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara,“ dodala viceprezidentka Monika Uhlerová.

Minister Krajniak napokon oznámil, že budúci rok bude minimálka na úrovni 623 eur. Hovorí, že odborári postupovali neseriózne. „Napriek tomu, že rokujeme spolu mesiace, tak ani raz odborári neustúpili ničomu. Prerušil som rokovanie tripartity a pokračovali sme v rokovaní s tými, ktorí rokovať chceli a mali na to mandát,“ uviedol Krajniak na margo výhrad odborárov.

Tí žiadali minimálku na úrovni 656 eur, čo minister považuje za neprimerané. „Napriek nátlaku sa mi podarilo dosiahnuť, že minimálna mzda sa bude zvyšovať o 43 eur, sú zvýšené príplatky, sú zvýšené stupne náročnosti minimálnej mzdy v každom stupni. Ja to považujem v čase hospodárskej krízy za veľmi dobrú správu pre každého zamestnanca na Slovensku,“ zhodnotil Krajniak.

Poslanec Peter Pellegrini z opozičného Hlasu tvrdí, že to, čo predviedol Krajniak, je amaterizmus. „Považujem to za prejav neúcty k všetkým sociálnym partnerom a miliónom pracujúcich ľudí na Slovensku. V ťažkých časoch, keď hrozí druha vlna pandémie, to považujeme za amatérske a arogantné uplatňovanie moci,“ skonštatoval.

Pre odbory chce meniť zákon

Minister po búrlivej diskusii ide meniť zákon o tripartite. Vyjednávania viedli podľa neho odborári „arogantným spôsobom“. Novelou zákona o tripartite by sa mala podľa Krajniaka zvýšiť reprezentatívnosť sociálnych partnerov. „Aby prípadne aj zástupcovia 1,8 milióna zamestnancov, ktorí nie sú reprezentovaní odbormi, mohli v takomto slušnom tripartitnom dialógu vysloviť svoj názor,“ povedal. Zmeniť by sa mal aj Zákonník práce. „Stanovili by sme, od akého percenta zamestnancov môžu odbory pôsobiť na pracovisku a viesť kolektívne vyjednávanie,“ tvrdí minister.

Ako predbežný návrh predstavil zámer, aby odbory reprezentovali aspoň 20 percent zamestnancov. „Aby sa tu nestávalo, že sa niekto tvári, že hovorí za dva milióny ľudí a my nevieme, za koho hovorí, tak nech sa ukáže, za koho hovorí,“ povedal Krajniak. Magdoško z Konfederácie odborových zväzov povedal, že sa budú radiť s odborovou centrálou v Bruseli. Zmena zákonov zo strany ministerstva je podľa nich vyhrážkou. „Minister si zmýlil sociálny dialóg s diktátom,“ povedala viceprezidentka Uhlerová.