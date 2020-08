Smer-SD skritizoval správanie Krajniaka: Ministra prirovnali k Mečiarovi a Radičovej

Opozičná strana Smer-SD ostro odmieta a odsudzuje "arogantné a hrubé" správanie sa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý sa v pondelok na výške minimálnej mzdy pre rok 2021 dohodol len so zástupcami zamestnávateľov.

"Individuálnymi rokovaniami so zástupcami zamestnávateľov počas zasadnutia tripartity hrubo porušil základné pravidlá fungovania tohto orgánu," uviedla opozičná strana. Reakciu zástupcov zamestnancov, ktorí z rokovania tripartity odišli, považuje za legitímny krok. "Svojim konaním vrátil minister Krajniak Slovensko do čias vlád Vladimíra Mečiara alebo Ivety Radičovej, kedy vláda rokovala výlučne so zamestnávateľmi a tripartita prakticky neexistovala," dodali predstavitelia strany. Poukázali tiež na to, že konanie koalície je v príkrom rozpore s jej predvolebnými sľubmi.

"Strana Smer-SD je pripravená rokovať v pléne Národnej rady SR o odvolaní ministra Krajniaka z jeho postu," avizuje strana s tým, že sociálny zmier považuje za kľúčovú hodnotu pre rozvoj a prosperitu Slovenska. "Mnohí považujú sociálny zmier na Slovensku za samozrejmosť. Nie je tomu tak, sociálny zmier je výsledkom náročných rokovaní a nie prázdnych gest alebo teatrálnych vyhlásení," dodal Smer-SD. Ako uzavreli predstavitelia bývalej vládnej strany, k pondelkovému rokovaniu tripartity sa chcú ešte vyjadriť na utorkovej tlačovej besede.

Počas pondelkového zasadnutia tripartity zástupcovia zamestnancov odišli z prebiehajúceho rokovania. Dôvodom bolo konanie ministra práce, ktorý individuálne počas rokovania zvolal zamestnávateľov, aby s nimi rokoval o minimálnej mzde na budúci rok. Týmto podľa Konfederácie odborových zväzov porušil sociálny dialóg. Krajniak v pondelok tiež avizoval, že by chcel zmeniť zákon o tripartite s tým, že tripartita má byť čo najreprezentatívnejšia.

Pre ministra je dialógom to, keď niekto na rokovaní sedí, počúva ostatných a prípadne zmení v niečom názor. "Odbory za celý čas, odkedy vláda nastúpila, čo sa týka minimálnej mzdy, neustúpili ani o kúsoček. To nie je dialóg. To sú ultimátne požiadavky. V čase aktuálneho stavu ekonomiky by sme sa mali všetci snažiť dohodnúť," dodal Krajniak.