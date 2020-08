Minister Budaj: Škodlivá odpadová voda z čistiarne vteká do odkaliska Poša

Škodlivá odpadová voda z čistiarne odpadových vôd vteká do odkaliska Poša a mieša sa s nebezpečnými látkami.

Odtiaľ sa dostáva do Kyjovského potoka, riek Ondava a Tisa. Poškodzovanie životného prostredia fungovalo na základe povolenia, ktoré bolo v rozpore so zákonom. V pondelok sa tak začalo konanie vo veci uloženia nápravy na zastavenie vypúšťania odpadových vôd. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). "Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd v rozpore so zákonom naďalej vypúšťa do envirozáťaží nové envirozáťaže, napriek tomu, že okolie je už kontaminované viac než dosť," povedal Budaj.

Kontrola inšpektorov vyhodnotila výskyt arzénu ako problematický. Inšpektori tiež vykonali aj kontroly v prevádzkach, ktoré sú technologicky závislé od využívania odkaliska. "Nechať vedome prúdiť škodliviny, legalizovať alebo falošnými povoleniami predlžovať existenciu znečisťovateľa a umožniť fungovanie prevádzky, ktorá rozosieva po okolí arzén, je podľa mojej mienky trestná činnosť," podotkol Budaj. Znečisťovateľ bol vyzvaný, aby sa 2. septembra dostavil na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach. "V prípade, že sa nedostaví, protokol bude prerokovaný aj v jeho neprítomnosti," povedal riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Predpokladá, že celá vec by mala byť v priebehu septembra uzavretá.

Budaj tvrdí, že envirorezort konal najrýchlejšie, ako mohol, musel však postupovať podľa zákona, ktorý je podľa Budaja "nepružný". "Právna úprava výkonu environmentálnych kontrol je veľmi rigidná, málo flexibilná a orgánom v starostlivosti o životné prostredie neumožňuje reagovať ihneď, bezodkladne a v primeranom čase," priblížil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Dodal, že envirorezort preto pripraví legislatívu, ktorá zjednotí postup inšpekčnej činnosti a "rozviaže ruky" orgánom a odstráni administratívne prekážky. V najbližšej dobe ju podľa Kiču predložia do pripomienkového konania.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.