Slovenský raper a influencerka sa zasnúbili na Havaji: Namiesto svadby rozchod!

Svadobné zvony im nezaznejú. Raper Pil C a influencerka Naty Kerny sa rozišli.

Dvojica sa zasnúbila minulý rok na Havaji po trojročnom chodení. Rozchod teraz oznámila Naty na instagrame. ,,Už keď som počula tvoj hlas prvý raz, chcela som, aby patril do môjho života. Stalo sa. Vysnívala som si ťa. Trúfalo som ti napísala “marry me” (vezmi si ma, pozn. red), až sa to takmer stalo skutočnosťou. Výnimočná láska, s ktorou sme dokázali veľké veci. Odovzdali sme si všetko, a dnes už sa každý uberá svojou cestou," napísala sa.

,,Ďakujem že si bol mojou oporou, a že si ma naučil milovať aj samu seba. Prajem ti nekonečno lásky, lebo na konci našich dní, bude mať hodnotu len to, či sme milovali dostatočne. My na to máme. Toto sú slová na rozlúčku," vyjadrila sa Naty. Raper zatiaľ rozchod verejne nekomentoval.