Saganova Bora zverejnila zostavu na nadchádzajúcu Tour de France: Niekoľko mien tam však chýba!

Sedem z ôsmich členov tímu Bora-Hansgrohe pre blížiacu sa Tour de France (29.8. - 20.9.) je istých, posledné meno zatiaľ chýba.

Prvý bude bojovať o čo najvyššie umiestnenie v celkovej klasifikácii, druhý bude útočiť na rekordný ôsmy zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže. Ďalšími piatimi účastníkmi v zeleno-čiernych dresoch Bora-Hansgrohe by mali byť Daniel Oss, Lennard Kämna, Felix Grossschartner, Lukas Pöstlberger a Gregor Mühlberger. Informoval o tom portál špecializovaného magazínu VeloNews.

"Po zranení Maximiliana Schachmanna tím zatiaľ nepotvrdil kompletnú zostavu, ale zdravé jadro je jasné. Okrem Sagana a Buchmanna sem patria kapitán Daniel Oss a hlavní pomocníci v stúpaniach Lennard Kämna a Felix Grossschartner. Od Sagana možno očakávať ďalší útok na zelený dres prostredníctvom jeho sólovýpadov ako aj voľných finišov šprintérskych etáp. V tíme však bude aj dostatočný počet silných pretekárov ako podpora lídrov v tranzitných etapách alebo šprintoch.

Oss a Pöstlberger majú tiež potenciál skončiť na bodovaných priečkach v náročných prechodových etapách," napísal VeloNews.com. "Neúčasť Schachmanna by však bola citeľná aj z pohľadu Sagana aj ako možného tretieho lídra tímu. Pre Sagana to nebude v honbe za ôsmym zeleným dresom prechádzka parkom. V hre totiž budú aj Wout van Aert, Matteo Trentin, Sam Bennett a Sonny Colbrelli, ktorí majú dostatok sily aj rozumu na to, aby boli pre neho veľkou výzvou," pokračoval špecializovaný web.



Cyklistický portál sa krátko pristavil aj pri 23-ročnom Nemcovi Kämnovi, ktorý vlani na Tour de France skončil siedmy v klasifikácii mladých jazdcov, ale ešte v drese tímu Sunweb.Kämna tento rok ukoristil jednu z etáp na prípravných pretekoch Critérium du Dauphiné a aj Grossschartner a Mühlberger už vedia ako chutí víťazstvo od letného reštartu sezóny. Bude to určite zaujímavá zostava," doplnil VeloNews.