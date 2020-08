Plánuje Rusko vojenskú intervenciu v Bielorusku? Dohady zo strany USA

Námestník amerického ministra zahraničných vecí Stephen Biegun v pondelok uviedol, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko plánovalo vojenskú intervenciu v Bielorusku.

Minsk zároveň vyzval, aby prepustil všetkých politických väzňov, informovala agentúra Reuters.

"Samozrejme by to bolo nanajvýš neželané (ak by Rusko vojensky intervenovalo v Bielorusku), ale nemáme o tom žiadne indikácie okrem verejných vyjadrení, ktoré sme počuli," povedal Biegun v litovskom hlavnom meste Vilnius po stretnutí s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou.

Biegunova návšteva Litvy susediacej s Bieloruskom, nasvedčuje tomu, že USA zohrávajú významnejšiu rolu v snahe vyriešiť konflikt v Bielorusku, kde po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta, vypukli masové protesty proti znovuzvoleniu Alexandra Lukašenka, poznamenala Reuters.

Biegun tento týždeň odcestuje aj na návštevu Ruska a Ukrajiny a vo štvrtok sa vo Viedni stretne so zástupcami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).