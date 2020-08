Erik Tomáš hrozí Krajniakovi odvolávaním: Minister pokračuje v deštrukcii sociálneho štátu

Ak minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) „siahne" na zákon o minimálnej mzde, nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) zo vznikajúceho subjektu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) budú v pléne iniciovať Krajniakovo odvolanie z funkcie ministra.

Vo videu na sociálnej sieti to povedal člen pripravovanej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Ministra taktiež vyzval, aby z legislatívneho procesu „stiahol" rušenie trinásteho dôchodku.

„Minister Krajniak pokračuje v deštrukcii sociálneho štátu. Po tom, čo sa rozhodol zrušiť trináste dôchodky a obedy zadarmo pre škôlkárov a školákov, si teraz zobral na mušku minimálnu mzdu. Tá by mala budúci rok dosiahnuť hodnotu 656 eur, ale pán Krajniak si to neželá. Urobil to takým arogantným spôsobom, že odborári dnes museli na protest odísť z rokovania tripartity," uviedol Tomáš.

Ak Krajniak svoje rozhodnutie nezmení, poslanci za Hlas-SD plánujú podľa Tomášových slov osobne podporiť aj odborárske protesty v uliciach. Krajniak chce zmeniť zákon o tripartite. Reaguje tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) pri rokovaniach o minimálnej mzde. Vyjednávania podľa neho odborári viedli „arogantným spôsobom”. Novelou zákona o tripartite by sa mala podľa ministra zvýšiť reprezentatívnosť sociálnych partnerov.

„Aby prípadne aj zástupcovia 1,8 milióna zamestnancov, ktorí nie sú reprezentovaní odbormi, mohli v takomto slušnom tripartitnom dialógu vysloviť svoj názor," povedal. Zmeniť by sa mal aj Zákonník práce. „Stanovili by sme, od akého percenta zamestnancov môžu odbory pôsobiť na pracovisku a viesť kolektívne vyjednávanie," tvrdí minister. Ako predbežný návrh predstavil zámer, aby odbory reprezentovali aspoň 20 percent zamestnancov.