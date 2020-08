V nedeľu pribudlo 68 nakazených: Bližšie informácie o ďalších pacientoch s COVID-19

Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 za nedeľu (23. 8.) sú identifikované ako aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z lokalizovaných a monitorovaných ohnísk nákazy, importy zo zahraničia.

V regiónoch je zaznamenaný aj sporadický výskyt nových ochorení COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Súčasnú epidemiologickú situáciu charakterizuje podľa ÚVZ lokálne šírenie s prevažnou väčšinou prípadov, v ktorých sa dajú dohľadať pramene pôvodcu nákazy. "Ak osoba nemá vedomosť, kde sa mohla nakaziť, to ešte neznamená, že ide o komunitné šírenie ochorenia," zdôraznila Račková s tým, že sa môžu vyskytnúť prípady, keď sa prameň pôvodcu nákazy nepodarí objasniť, ale v súčasnosti ide skôr o zriedkavé situácie. "O komunitnom šírení ochorenia by sme hovorili, ak by sa situácie s neobjasnenými prameňmi pôvodcu nákazy vyskytovali bežne a vo väčšom počte, a to aktuálne nie je prípad SR," doplnila.

ÚVZ opätovne vyzýva rešpektovať celoplošne platné opatrenia a odporúčania. Vyzýva tiež verejnosť na zváženie nevyhnutnosti organizovania veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorej sa zídu osoby z rôznych častí Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu treba podľa úradu dodržiavať aj v exteriéri. "Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí - pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas," dodala Račková.

Na Slovensku v nedeľu pribudlo 68 nakazených novým koronavírusom, ich doterajší celkový počet stúpol na 3 424. Pozitívne vzorky odhalili z 929 testov, ktoré sa v nedeľu urobili. Z ochorenia sa vyliečili ďalší piati pacienti, nepribudlo žiadne úmrtie.