Vo Vranove otestujú všetkých 140 rómskych obyvateľov bytovky: Mesto prijalo zvláštne opatrenia

Vo Vranove nad Topľou v pondelok pretestujú všetkých 140 obyvateľov bytového domu, v ktorom žije pacient, ktorý bol v sobotu (22. 8.) pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.

Keďže ide o obyvateľov rómskej komunity, mesto prijalo aj zvláštne opatrenia. Povedal to pre médiá primátor mesta Ján Ragan po zasadnutí krízového štábu.

"Dbáme o to, aby bola dodržiavaná karanténa, konkrétne v domácnosti, kde je ten pozitívny občan, ale snažíme sa, aby aj ostatní občania podľa možnosti neopúšťali tento priestor," uviedol s tým, že mesto už počas víkendu dezinfikovalo priestory predmetnej mestskej bytovky a dodalo obyvateľom rúška a dezinfekčné prostriedky. Na dodržiavanie karantény počas víkendu na mieste dohliadala mestská polícia spolu s občianskymi hliadkami.

"Pretože ide o bytový dom, kde je veľmi veľa ľudí, budeme sa snažiť otestovať všetkých, ktorí bývajú v tej bytovke," informovala regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová s tým, že vzhľadom na miesto ohniska nákazy zabezpečí vranovský Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) testovanie počas pondelka aj napriek tomu, že zvyčajným testovacím dňom vo Vranove nad Topľou je utorok. "Organizujeme potrebné veci, dostatok testov, dostatok ľudí," doplnila. Výsledky testov by podľa jej slov mali byť známe, pokiaľ to kapacity laboratória dovolia, do 24 hodín.

V prípade, že sa pozitivita na nový koronavírus preukáže u ďalších obyvateľov bytového domu, je Ragan pripravený prijať ďalšie opatrenia najmä v súvislosti s dodržiavaním karantény. Zdroj nákazy u pozitívne testovaného muža, ktorý pracuje v Humenskom okrese, známy nie je.

V meste Vranov nad Topľou je podľa Raganových slov v súčasnosti sedem pozitívne testovaných obyvateľov, v rámci okresu ich má byť spolu 35. Ako v tejto súvislosti doplnila Rosiarová, traja pacienti sú v súvislosti s nákazou hospitalizovaní a v okrese evidujú aj jedno úmrtie. Malo ísť o 83-ročného muža, ktorý bol s ochorením COVID-19 hospitalizovaný na infekčnom oddelení a neskôr na ARO v prešovskej nemocnici.

Rosiarová potvrdila aj informáciu, že v rámci okresu evidujú porušenie karantény. Malo ísť o ženu z okresu Michalovce, ktorá sa vo Vranovskom okrese zúčastnila na pohrebe a kare. "Bude potrebné urobiť prísnejšie opatrenia a sankcionovať, aby to ľudia brali vážne a ostali v karanténe," uviedla v tejto súvislosti s tým, že vzhľadom na trvalé bydlisko ženy postúpil vranovský RÚVZ prípad kolegom v Michalovciach.