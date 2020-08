Bayern je opäť na výslní: Ako sa nemeckému veľkoklubu podarilo dostať na vrchol?

Francúzsko čakalo na svojho finálového zástupcu vo futbalovej Lige majstrov šestnásť rokov, hráči Paríža St. Germain však nenapodobnili úspech Olympique Marseille zo sezóny 1992/1993.

V nedeľnom lisabonskom vyvrcholení neštandardnej sezóny narazili na rozbehnutý Bayern MníchovV histórii iba Barcelona strelila v jednej sezóne viac gólov (45), ale odohrala o päť zápasov viac.

Bayern sa v prvej polovici sezóny trápil v domácej súťaži, hoci v Lige majstrov prešiel skupinovou fázou bez problémov. Najprv ponížil Tottenham Hotspur, ktorý na jeho pôde zdolal 7:2, v prvom dueli osemfinále pokoril aj ďalší londýnsky klub Chelsea 3:0. Potom však zasiahla vyššia moc a futbalový život v celej Európe sa na štyri mesiace zastavil pre pandémiu koronavírusu. Mimoriadnym podmienkam sa musela prispôsobiť aj Liga majstrov a v záujme dokončenia sezóny UEFA rozhodla, že od štvrťfinále sa bude pokračovať turnajovým spôsobom na jeden zápas, navyše na jednom mieste v Lisabone. Bayernu to však neuškodilo, možno práve naopak. Vo štvrťfinále deklasoval Barcelonu 8:2 a v semifinále sfúkol Lyon (3:0).

Vo finále na Bavorov čakal Paríž St. Germain s hviezdnym ofenzívnym duelom Kylian Mbappe, Neymar. Duel bol dlho vyrovnaný, no v druhom polčase obrana PSG predsa padla. Jediný gól stretnutia strelil odchovanec PSG a parížsky rodák Kingsley Coman. Francúzsky krídelník je talizman na trofeje. Už vo veku 24 rokov ich má na konte dvadsať a podľa BT Sport v priemere jednu získa každých deväť zápasov. "Som naozaj šťastný, toto je niečo neobyčajné. Trochu mi je ľúto Paríža, pretože odohrali výbornú sezónu, podali výborný výkon, ale to aj my. Najdôležitejšie bolo neinkasovať, držať ich pod tlakom a hroziť z protiútokov," povedal po zápase pre UEFA.com Coman, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča finále. Comanov zásah bol 500. gól Bayernu v Lige majstrov. Iba ďalšie dva kluby dokázali pokoriť túto hranicu, Real Madrid má na konte 567 gólov a FC Barcelona 517.

Mníchovčania majú za sebou pozoruhodnú sezónu. Na jeseň sa v lige trápili, boli štvrtí v tabuľke bundesligy. Potom však trénera Nika Kovača nahradil jeho asistent, vtedy iba málo známy Hans-Dieter Flick a karta sa obrátila. V roku 2020 Bayern ani raz neprehral a vo finále LM dosiahol 21. triumf za sebou. "Neviem, čo k tomu povedať. Som skrátka hrdý na tím. No ako to zhodnotím dozadu, pamätám si titulky novín v novembri. Bayern nikto nebral vážne a všade sa písalo, že už nevzbudzuje obavy. Odvtedy sme prešli šialenú cestu. Všetko sme spravili na výbornú a fantasticky sme využili koronaprestávku. Hráči majú vôľu, celý tím šliape a pod víťazstvo sa podpísal každý jeden zamestnanec klubu," citoval Flicka portál kicker.de. "Tréner je jediný, kto robí rozhodnutia a nesie za ne zodpovednosť. Ak spraví chybu, je najslabší článok, ale ak sa rozhodne správne, je najlepší," konštatoval Thomas Müller. A v konečnom zúčtovaní sa zdá, že Flickove rozhodnutia nemajú chybu. Bayernu nielen zachránil sezónu, ale doviedol ho k druhému treble v histórii - víťazstvu v lige, národnom pohári i Lige majstrov. Predtým sa to podarilo iba Barcelone. "Čo si môžete viac priať, ako vyhrať trofej takýmto spôsobom, navyše s kamarátmi, ktorí sú pre vás ako bratia," tešil sa Joshua Kimmich, autor gólovej prihrávky.

Hlavným tromfom Bayernu bol v tejto sezóne Robert Lewandowski. Poľský útočník strelil vo všetkých súťažiach 55 gólov, v Lige majstrov pätnásť. Hoci nevyrovnal rekord Cristiana Ronalda, na ktorý mu chýbali dva zásahy, po zápase neskrýval nadšenie. Na trofej premenil druhý pokus, keď v roku 2013 neuspel s Dortmundom, nad ich sily bol práve Bayern. "Nikdy neprestaňte snívať a nevzdávajte sa," napísal 32-ročný kanonier na twitteri.

Kým v Mníchove vypukli oslavy, futbalisti Paríža si po zápase skrývali tváre do dlaní. Sklamanie bolo o tom väčšie, že boli favorizovanému súperovi viac ako vyrovnanými protivníkmi. Vypracovali si niekoľko sľubných príležitostí, viackrát sa blysol kapitán Bavorov Manuel Neuer. "Chýbal nám gól. Som presvedčený, že ak by sme skórovali ako prví, my by sme vyhrali 1:0," konštatoval tréner PSG Thomas Tuchel. Podobné pocity mal aj stredopoliar Ander Herrera, ktorého mrzela prehra kvôli fanúšikom: "Vedeli sme, ako je to pre ľudí a históriu klubu dôležité. Ale dali sme do toho všetko, chýbal iba gól. Získali sme štyri trofeje, ale vo finále LM sme prehrali, aj keď sme si to nezaslúžili." Parížania si pritom vybrali na gólové suchoty najhorší možný zápas, keď predtým sa presadili v 35 dueloch za sebou.