Slávny moderátor Larry King prežíva rodinnú tragédiu: Behom dvoch týždňov mu zomreli syn aj dcéra

Americká mediálna legenda a jeden z najslávnejších moderátorov talkšou Larry King (86) zažíva veľké rodinné nešťastie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Len v priebehu dvoch týždňov mu zomreli dve deti. Najprv skonal 65-ročný syn Andy, potom 51-ročná Chaia. Moderátora to veľmi vážne rozrušilo a je v starostlivosti psychoterapeutov.



King má celkom päť potomkov. Andy podľa rodiny zomrel náhle a nečakane, takže to bol pre rodinu veľký šok. Chaia sa dlhodobo liečila so závažným ochorením, ale jej smrť len dva týždne po bratovej príbuzných zdrvila.



Larry má Andyho a Chaiu z tretieho manželstva s Alene Akins, s ktorou žil v rokoch 1961 až 1972. S druhou manželkou Annette, s ktorou žil pár mesiacov v roku 1961, má 58-ročného syna Larryho mladšieho. S ôsmou manželkou Shawn Southwick má 21-ročného Chancea a 20-ročného Cannona.



,,Larry a jeho zostávajúce tri deti sú veľmi otrasení, Larry sa navyše spamätáva z ťažkých zdravotných problémov z minulého roka," cituje New York Post. King vlani utrpel mŕtvicu.