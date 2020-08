Situácia, akú Slovensku ešte nezažilo: Leščena prvým diplomatom s udeleným azylom?

Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa by bol prvým diplomatom, ktorému by SR udelila azyl, ak by oň požiadal. Riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga pre TASR potvrdil, že "Slovensko takúto situáciu doposiaľ v praktickej rovine neriešilo".