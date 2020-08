Navaľného v nemeckej nemocnici navštívila manželka: Sibírski lekári museli jednu vec povedať celému svetu

Ruskí lekári v sibírskej nemocnici, ktorí ako prví ošetrovali ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, v pondelok vyhlásili, že mu zachránili život.

Informuje o tom tlačová agentúra Reuters. Navaľnyj (44), dlhoročný oponent ruského prezidenta Vladimira Putina a aktivista bojujúci proti korupcii, vo štvrtok upadol do vážneho zdravotného stavu. Jeho stúpenci tvrdia, že bol otrávený a po dvoch dňoch strávených v sibírskej nemocnici ho previezli na liečenie do Nemecka.

Navaľnyj pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do tamojšej nemocnice. V sobotu ho letecky transportovali do berlínskej nemocnice Charité, kde sa ho ujali tamojší lekári.

V nedeľu Navaľného, ktorý sa nachádza v kóme, navštívili v nemocnici jeho manželka Julija a blízky spolupracovník Leonid Volkov. Novinárom však žiadne informácie neposkytli.

Prevoz Navaľného do Nemecka navrhla vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová. Po tom, čo ruskí lekári jeho prevoz pre kritický stav odmietali, letecký transport nakoniec povolili v piatok večer s tým, že jeho stav sa stabilizoval.

Navaľnyj nie je pritom prvou prominentnou osobnosťou z Ruska či iných východoeurópskych krajín, ktorá sa v tejto najväčšej univerzitnej nemocnici v Nemecku liečila. Pred dvoma rokmi letecky previezli do Berlína s vážnymi príznakmi otravy zakladateľa ruského internetového portálu Mediazona a neoficiálneho hovorcu punkového projektu Pussy Riot Piotra Verzilova.

V roku 2014 sa tam pre chronické problémy pohybového ústrojenstva a chrbta liečila bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. V Nemecku - hoci nie priamo v Charité - sa od roku 2001 liečil na špecializovanej kardiologickej klinike aj bývalý ruský prezident Boris Jeľcin.