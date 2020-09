Modelka a playmate Lela Ceterová (30) je už tri roky partnerkou českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu (35), s ktorým spoločne vychováva dcéru Lili. A ako sa zdá, je to práve úloha mamy, ktorá zmenila nastavenie sexi blondínky. Tá sa totiž nikdy netajila tým, že za najkrajšie partie na svojom tele vďačí plastikám, no jedným dychom dodáva, že práve teraz prežíva obdobie, kedy sa cítí najviac fit. Lela sa totiž začala naplno venovať cvičeniu a zdravo sa stravuje, vďaka čomu je práve v najlepšej forme. Pomoc šikovných rúk plastických chirurgov však neodsudzuje a dokonca by ju nezakázala ani vlastnej dcére.