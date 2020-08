Bayern je na futbalovom vrchole: Lewandowski a spol tesne zdolali PSG a oslavujú najväčší úspech

Futbalisti Bayernu Mníchov získali svoju šiestu trofej v Lige majstrov. V nedeľňajšom finále v Lisabone zdolali Paríž Saint Germain 1:0 po góle Kingsleya Comana z 59. minúty.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Bavori získali v sezóne 2020/2021 svoju tretiu trofej. Po zisku titulu v nemeckej bundeslige i domáceho pohára uspeli aj v najcennejšej európskej klubovej súťaži, pričom zvíťazil v 22. súťažnom zápase za sebou. V LM sa Bayern naposledy tešil z titulu v roku 2013, keď vo finále v londýnskom Webley zdolal Borussiu Dortmund 2:1.

Prvú súvislejšiu akciu v zápase podnikol Bayern, na jej konci sa k strele odhodlal z veľkej diaľky Thiago Alcantara, ale loptu poslal ďaleko od brány. V 17. minúte dal o sebe po prvý raz v zápase vedieť Neymar. Z ľavej strany postupoval tienený obrancom na Neuera, napokon mieril len do brankára. Kapitán Bayernu zlikvidoval aj následnú zadovku Brazílčana na Di Mariu. Potom prišli gólové šance na oboch stranách. Prvú mal Lewandowski, ktorý sa po prízemnom centri od Daviesa odhodlal k strele, ale trafil iba ľavú žrď.

Kmotrík sa naďalej sťažuje na Faerčanov: Nemohli sme vyjsť z izieb, vyhrážala sa nám polícia!

Odpovedal Di Maria po rýchlom brejku a prihrávke Herreru, ale v dobrej pozícii mieril vysoko nad bránku. Druhú tretinu prvého polčasu uzavrela ďalekonosná strela Herreru, ktorá sa obtrela o Goretzku, lopta letela len tesne vedľa. Ďalšiu šancu mal potom opäť Bayern, po centri Müllera z pravej strany mieril Lewandowski hlavou len do stredu bránky. Potom si opäť slovo zobrali Parížania, na konci polčasu zlyhal v ich najlepšej šanci Mbappe. Sám pred Neuerom mieril iba do nemeckého brankára. Posledné slovo v prvom dejstve mal napokon Coman, ktorý sa dravo predral do šestnástky a po súboji s Kehrerom spadol, no pokutový kop sa nepískal.

Po prestávke sa najprv rozdávali karty, keď Gnabry tvrdo zasiahol Neymara a na ihrisku prišlo k malej roztržke. V 59. minúte potom prišla jediná gólová akcia zápasu. Hráči Bayernu rozohrali akciu, Kimmich poslal center na zadnú žrď na hlavu Kingsleyho Comana a ten prekonal Navasa - 0:1. Tréner PSG Thomas Tuchel reagoval stiahnutím Paredesa, na ihrisko poslal Verrattiho. Následne poslal center do šestnástky Di Maria, Mbapee loptu len tesne minul. Ešte väčšiu šancu mal onedlho Marquinhos, no Brazílčana v obrovskej príležitosti vychytal Neuer. Skvelé ofenzívne divadlo pokračovalo aj po ďalších zmenách v zostavách oboch tímov, peknou individuálnou akciou sa blysol Mbappe, ale do koncovky sa nedostal. Ten istý hráč sa napokon mohol postarať o vyrovnanie, keď v nadstavenom čase potiahol loptu, no ani Neymar a ani striedajúci Choupo - Moting nedostali loptu do siete. Záver si už Bayern ustrážil a napokon sa tešil z tesného triumfu.

Paríž Saint Germain - Bayern Mníchov 0:1 (0:0)

Gól: 59. Coman. Rozhodovali: Orsato - Manganelli, Giallatini (Tal.). ŽK: Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa - Davies, Gnabry, Süle, Müller

PSG: Navas – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (80. Kurzawa) – Herrera (72. Draxler), Marquinhos, Paredes (65. Verratti) – Di María (80. Choupo - Moting), Mbappé, Neymar

Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng (25. Süle), Alaba, Davies – Alcantara (86. Tolisso), Goretzka – Gnabry (68. Coutinho), Müller, Coman (68. Perišič) – Lewandowski