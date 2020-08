Čerstvý víťaz Ligy majstrov má doma takúto sexicu: Krásna Jordyn očarí každého

Doma majú tému futbal zakázanú! Najmä v posledných dňoch, keď sa futbalista Bayernu Alphonso Davies (19) chystal na finále Ligy majstrov proti Paris SG, v ktorého drese hrá jeho láska Jordyn Huitema (19), zaraďovaná medzi najsexi futbalistky sveta.

A to aj preto, že Ligu majstrov, samozrejme tú ženskú, mohla vyhrať aj krásna Kanaďanka.

Párik sa dal dohromady vo Vancouvri, kde obaja hrali za jeden klub. Odtiaľ sa najskôr vydal do Európy, presnejšie do Bayernu rodák z Ghany, ktorého o pol roka neskôr nasledovala jaj krásna Jordyn. Tá ale zamierila do Francúzska, do Paris SG. To, kde hrajú spočiatku vôbec neriešili. Z Mníchova do Paríža, či naopak, to nie je až tak ďaleko, aby neboli spolu. Raz mala čas ona a prišla, raz on.

Menší problém a ticho v domácnosti nastali pred pár dňami, keď sa mníchovský Bayern prebojoval do finále Ligy majstrov 2019/2020 a jeho súperom bol v nedeľu večer francúzsky šampión Paris SG. Vtedy vyslovili nahlas podľa Jordyn kacírsku myšlienku: „Boli by super, keby sme obaja vyhrali Ligu majstrov!“ Davies „ušatú“ trofej získal už v nedeľu, keď jeho Bayern zdolal PSG 1:0. Huitema a jej tím musí najskôr prejsť cez semifinále.