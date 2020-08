Minister Krajčí nevylučuje zatváranie hraníc: Varovanie pred krajinou, kam smeruje mnoho Slovákov

Očkovanie vakcínou proti koronavírusu nebude štát prikazovať.

Potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (46), ktorý chce informačnou kampaňou presvedčiť ludí, aby si sami uvedomili výhody vakcinácie. Za prioritné považuje zaočkovanie najrizikovejších skupín. Celá stratégia v prípade očkovania proti koronavírusu bude založená na báze dobrovoľnosti a štát ju nebude vynucovať. Výhody vakcíny podľa Krajčího by mali zistiť ľudia sami. „Budeme určite na výhody očkovania upozorňovať informačnou kampaňou. Nútiť však nikoho nechceme,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Krajčí v relácii Na telo plus na portále tvnoviny.sk.

Minister školstva Branislav Gröhling je takisto presvedčený, že pomôže pozitívny edukačný prístup. „Myslím si, že v zmýšľaní ľudí zaváži aj fakt, že je potrebné ochrániť sa proti novému koronavírusu, s ktorým sa budeme musieť naučiť žiť,“ skonštatoval Gröhling. Podľa Krajčího bude očkovanie zadarmo, upozornil však, že v prípade využitia konkrétnej vakcíny je potrebné počkať na vývoj. „V každom prípade platí, že vakcína môže prísť na trh až po tretej fáze klinického testovania, to sú podmienky registrácie na území Európskej únie, a teda aj Slovenska,“ vysvetlil Krajčí, ktorý považuje za najdôležitejšie zaočkovať najrizikovejších skupiny obyvateľstva.

„Na to budeme myslieť,“ povedal šéf zdravotníctva. V prípade ďalších skupín pripúšťa aj to, že ľudia, u ktorých sa prostredníctvom testovania zistí dostatok protilátok, nebudú potrebovať očkovanie. Krajčí tiež nevylučuje, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie sa hranice opäť budú zatvárať. Obzvlášť nebezpečná situácia je podľa neho v niektorých regiónoch Chorvátska, kam smeruje množstvo Slovákov.