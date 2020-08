Obyvateľov Tomášova zobudila mohutná explózia: Peniaze lietali po ulici!

Poriadna spúšť! Obyvatelia Tomášova prežili nadránom zo soboty na nedeľu poriadny šok.

Tichou ulicou sa ozval silný výbuch, ktorý napáchal veľké škody. Mohutná explózia rozmetala peniaze z bankomatu a na Hlavnej ulici sa povaľovali bankovky v rozličnej hodnote. O lúpeži informovala polícia na sociálnej sieti. „Hliadka bola vyslaná k prevereniu oznámenia o explózii na Hlavnej ulici v obci Tomášov. Následne bolo preukázané, že došlo k poškodeniu bankomatu, ktorý bol umiestnený na predajni potravín,“ uviedli policajti.

Vyšetrovateľ PZ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. V súčasnosti zo strany polície stále prebiehajú neodkladné a neopakovateľné úkony. V nedeľu boli na mieste, kde bol zabudovaný bankomat, stále zreteľné stopy po detonácii, ktorá roztrhla ťažký stroj do okolia, kde lietali bankovky. Sila výbuchu však miestnych poriadne šokovala.

„Je to šokujúce, ešte som v tomto meste nič také nezažila. Je tu stále ticho a pokoj. Som z toho šokovaná,“ prezradila Romana Barteková (29) z Tomášova. Explózia navyše spôsobila ďalší problém - išlo o jediný bankomat v obci, takže miestni museli po hotovosť vycestovať do okolitých dedín alebo rovno do neďalekého hlavného mesta.