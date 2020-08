V extrémnom behu na Štrbskom Plese víťazili mamičky aj nováčikovia: Na mostíku padali rekordy

Cez víkend neboli Tatry plné iba turistov, ale aj športovcov. Na Štrbskom Plese sa zišla tisícka horských bežcov a s nimi prišli aj ich povzbudzovatelia.

Bežalo sa 1 400 metrov, ale so 140-metrovým prevýšením, pričom posledných sto metrov sa bežci doslova šplhali hore skokanským mostíkom. Počas akcie padal jeden rekord za druhým. Beh hore mostíkom vymyslel Rakúšan Andreas Berger a v roku 2011 ho aj v Rakúsku prvýkrát zorganizoval. V roku 2018 sa dostal beh aj na Štrbské Pleso a aj tento rok sa Andreas Berger prišiel pozrieť k nám na výkony bežcov.

Rekord trate vytvoril bežec Jozef Hlavčo. Na mostík s prevýšením 140 metrov vybehol vo finále za neuveriteľné 3 minúty a 15 sekúd. „Bola to veľká výzva, môj prvý štart, veľké očakávania. Finále bolo oveľa náročnejšie, stretli sa v ňom, samozrejme, tí najrýchlejší borci. Trochu ma obklopili, bol som pätnásty, ale v závere, posledných 30 sekúnd, som to rozbalil a podarilo sa mi vyhrať,“ povedal rekordman, ktorý ako jediný z víťazov vybehol hore mostíkom po dvoch nohách, nie štvornožky.

V nastavovaní novej latky za ním nezaostávala ani ženská víťazka Eszter Hortobagyová, ktorá síce súťažila len druhýkrát, no tiež vytvorila rekord v ženskej kategórii. Drží sa totiž hesla „Prídem a zvíťazím“. Usmiata Eszter mala zo svojho víťazstva veľkú radosť a svoje kolegyne a kamarátky vyzvala, aby si to rozdali aj budúci rok. „Je to určite výzva takýto beh a kto ho neodskúša, nevie, o čom to je. Život sú neustále výzvy,“ povedala športovkyňa.

Medzi víťazkami aj mamičky

V najlepšej trojke žien boli len Slovenky. Okrem najrýchlejšej Eszter Hortobagyovej (26) sa umiestnili minuloročná víťazka Kristína Néč Lapinová (37) na druhom mieste, a tretia bola Bronislava Chrappa (34). Všetky sa vošli pod štyri a pol minúty. Kristína prišla aj so svojím deväťmesačným dieťaťom. Bronislava má doma v Bratislave dvojročné dieťa a na margo víťazky priznala: „Tu s týmto mláďatkom, dnešnou víťazkou, sme v jednom klube a beháme extrémne behy, tzv. Spartan Race. Ja som šla na hrane a nedokázala som ju dobehnúť, tak prášila hore mostíkom.“

Otvoriť galériu Obaja víťazi nastavili latky pre budúci rok vysoko. Zdroj: Filip Nagy

Čas Eszter (26): 04:14.1 s

Čas Jozefa (36): 03 : 15.3 s