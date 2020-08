Jednorazový príspevok od štátu pomôže, ale nestačí: Koľko stojí výbava pre prváka

Nový školský rok klope na dvere! Už niekoľko dní spoločnosťou rezonuje téma povinného nosenia rúšok počas vyučovania.

To je však len jedna z potrieb, ktoré budú deti od septembra potrebovať. Ak ste na to vo víre nových problémov pozabudli, je už najvyšší čas začať s nákupmi. Koľko peňazí si treba pripraviť? September je každoročne mesiac veľmi náročný na peňaženky rodičov. Aj preto je lepšie rozložiť si platby a napríklad školské pomôcky kúpiť vopred. Veľkou pomocou pre rodičov prváčikov je jednorazový príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 100 eur.

V skutočnosti to tento rok vďaka valorizácii bude 102,50 eura. Nový Čas si vzal vzorový zoznam pomôcok pre prvákov, ktoré rodičom v týchto dňoch rozosielajú základné školy a podľa neho sme sa pokúsili nakúpiť. Stačí na nákup stovka? Pravdepodobne nie. Výdavky na začiatku školského roka môžu zaťažiť rodinné rozpočty niektorých domácností.

„Nevrhajte sa preto do nakupovania školských potrieb bezhlavo, časovo si ich rozdeľte,“ radí Matej Kovařík, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK. Optimálne je podľa neho vopred si pripraviť zoznam toho čo bude treba kúpiť a koľko to bude stáť. „Rodič by mal počítať aj s určitou rezervou a sumu navýšiť o 20 %,“ hovorí Kovařík. Odborník odporúča takéto výdavky plánovať vopred a rozdeliť si ich na niekoľko mesiacov. Na to je však už teraz, pár dní pred otvorením školských brán, neskoro.

Škola môže mať aj presnejšie požiadavky

označiť všetok majetok dieťaťa jeho menom

zošity a knihy obaliť do priesvitných obalov

priniesť hygienické potreby ako mydlo či toaletný papier

obuv na cvičenie a prezutie obvykle musí mať bielu podrážku

vo vyšších ročníkoch dieťa potrebuje na rôzne predmety cvičné zošity, ktoré síce objedná, ale platí ich rodič

Tip - Takmer vždy sa oplatí všetko nakupovať cez internet. Dnes však veľké reťazce robia už od augusta veľmi výhodné akcie na školské pomôcky, a tak môže byť najvýhodnejším variantom aj kamenný obchod. Stačí sledovať akutálnu ponuku.

Školskú tašku vyberajte rozumne

Ján Maják, ortopéd z AGEL Clinic Bratislava

- V aktovke by nemali byť zbytočnosti a jej hmotnosť by nemala presiahnuť 10 percent hmotnosti dieťaťa. V prípade dlhodobého nesprávneho nosenia preťaženej aktovky, najmä v najviac rizikovej skupine medzi 10. - 18. rokom hrozí zvýšené riziko chybného držania tela a skoliózy s následným rozvojom degeneratívnych zmien, ktoré sú v dospelom veku častým zdrojom bolesti chrbta.

Plánujte ďalšie výdavky

Matej Kovařík, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK

- Výdavky spojené s prípravou do školy sa však nekončia nákupom školských pomôcok. Deti počas roka chodia na rôzne výlety, kultúrne podujatia, ale aj na plavecký, lyžiarsky alebo korčuliarsky výcvik, pri ktorých musia rodičia takisto myslieť na nemalé náklady. Každý mesiac treba navyše zaplatiť pravidelné poplatky ako stravu v školskom zariadení, cestovné, rôzne krúžky či školský klub.