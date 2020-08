Čašníci s barmanmi prezradili, koľko dávajú Slováci prepitné: Tringelty z kariet nám robia problémy

Ľudia platia čoraz viac kartou a čašníci prichádzajú o prepitné. Odvedenie tringeltu je potom na majiteľovi prevádzky, lenže ten z toho musí odviesť daň.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V konečnom dôsledku tak z eurového tringeltu dostane zamestnanec približne 0,30 eura.Nový Čas preto zisťoval, ako sú Slováci k čašníkom štedrí, ako zákazníci platia, či si vedia na tringeltoch zarobiť, ale aj to, či a s kým sa o peniaze delia...

Zákazníci ocenia našu prácu Otvoriť galériu Katarína (24), Prešov Zdroj: den

Katarína Sabolová (24), Prešov

- Tringelty dávame všetci dohromady a potom sa delíme. Je to vždy po zmene, takže ťažko povedať, koľko to je napríklad za mesiac. Raz viac, inokedy menej. Ale nesťažujeme sa. Zákazníci vedia oceniť našu prácu. Veľa ľudí platí kartou, takže na prepitné potom čakáme.

Niektorí si nechajú vydať na cent Otvoriť galériu Ingrid (23), Zvolen Zdroj: mb

Ingrid (23), Zvolen

- Všetky tringelty si dáme dokopy a potom si ich spravodlivo rovnako rozdelíme. Všetko závisí od ľudí. Niektorí nechajú triglety a iní si zasa nechajú vydať do posledného centa. S prácou aj s dávaním tringeltov som spokojná. Pracujem v tomto podniku od februára a zatiaľ nemám so zákazníkmi žiadne negatívne skúsenosti.

Delíme sa aj s kuchárom Otvoriť galériu Adam (24), Bratislava Zdroj: fab

Adam (24), Bratislava

- My sa držíme hesla, že sme jeden tím, a preto si tringelty delíme rovným dielom aj s kuchármi. Berieme ich na kartu aj v hotovosti. Priemerne si tak zarobíme 20 - 25 eur za deň. Čo sa týka tringeltov, ktoré berieme na kartu, zamestnávateľ daň odvedie, ale nám dá plnú výšku, čo je super.

Priemerne dostaneme 10 eur Otvoriť galériu Kristián (19), Bratislava Zdroj: ver

Kristián (19), Bratislava

- Tringelty si delíme všetci. Od čašníka, barmana až po kuchárov. Berieme ich na kartu, ale aj v hotovosti. Výška závisí od zmeny, či je to ráno, alebo poobede. V priemere je to do 10 eur na osobu.

Každý tringelt poteší Otvoriť galériu Aďa (22), Nové Mesto nad Váhom Zdroj: nov

Aďa (22), Nové Mesto nad Váhom

- Samozrejme, že si ich vážim. Každý tringelt poteší, je to vďačnosť od zákazníka, že bol spokojný s obsluhou. No niekedy ich nechám k tržbe, keď ich veľa nebolo alebo keď sa sem-tam niečo rozbije či rozleje. To, že by sa mali zdaňovať, sa mi nevidí ako dobrá voľba.