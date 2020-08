Smútok zaháňa v horách: Jiří Krampol odišiel na dovolenku, ktorú plánoval s manželkou Hanou († 59)

Plánovali spoločnú dovolenku, napokon odišiel do hôr sám. Český herec Jiří Krampol (82) prišiel začiatkom augusta o manželku Hanu († 59).

Tá dlhší čas zápasila so zdravotnými problémami a závislosťou od liekov a nikotínu. Aby zahnal pochmúrne myšlienky, odišiel si vdovec liečiť boľavú dušu do prírody na Vysočinu. Krampol odišiel do hôr, aby sa doma neutápal v smútku a bolestivých spomienkach. Pani Hana, ktorá dlhší čas zápasila so zdravotnými problémami a liečila sa zo závislosti od liekov a nikotínu, naposledy vydýchla v manželovom náručí v ich pražskom byte.

Manželia plánovali spoločnú letnú dovolenku na Vysočine, napokon tam odišiel vdovec Krampol sám. „Som v hoteli vo Valeči s kamarátmi. Je to celé smutné, čo sa stalo, doma by na mňa padala deka, tak som zmenil prostredie,“ povedal herec pre eXtra.cz. „Je tu nádherne a majú tu všade perfektne čisto. Veľa sa prechádzam a každý deň idem do bazéna a do vírivky. Videl som sa aj s váženým biskupom Janom Hradilom, je to veľmi múdry pán,“ pochválil sa.

Rozhovor s biskupom bol pre Krampola v týchto ťaživých dňoch veľkou duchovnou podporou a pomohol mu zmierniť žiaľ. „Zo začiatku som bol až prekvapený, ako som to zvládal. Po pár dňoch to však na mňa doľahlo. Musím viac pracovať, aby som nesedel doma sám a nemal čas myslieť na hlúposti,“ zveril sa Krampol.