Bývalá playmate Lela o plastikách a vzťahu s Vémolom: Úprimné priznanie, toto si predstavovala inak

Bývalá playmate Lela Ceterová (30), partnerka českého bojovníka MMA Karlosa Vémolu (35), žije po boku „Terminátora“ už tri roky.

V decembri sa dvojici narodila rozkošná dcérka Lili (9 mes.) a modelke sa jej príchodom úplne zmenil život. Kráska, ktorá si svoje telo dala vylepšiť plastickými operáciami, na rovinu povedala, prečo sa rozhodla pre chirurchické vylepšenia a prečo sa nimi netají.

V trinástich rokoch začala pracovať ako fotomodelka, v osemnástich si dala zväčšiť prsia, v tridsiatich porodila prvé dieťa. Slovenka žijúca s bojovníkom Karlosom Vémolom v Prahe navštívila aj so svojou dcérkou Lili svojich rodičov v Bratislave. „U rodičov som pre epidémiu korony nebola 9 mesiacov, takže sa teším, že som mohla konečne prísť na Slovensko,“ povedala Lela, keď sme sa s ňou stretli na nábreží Dunaja. Počas kočíkovania Novému Času prezradila, aké je to žiť po boku bojovníka MMA.

„Vždy sa snažím pred zápasmi Karlosovi maximálne pomáhať. Varím mu diétne jedlá a stravujem sa podobne ako on. Podporujem ho aj psychicky, pretože sprievodným javom pri diétach sú nesmierne veľké výkyvy nálady. Tie zmeny sú ukrutné, raz hore, raz dole. Vyžaduje si to veľkú dávku tolerancie. Snažím sa to vtedy neriešiť, lebo inak by sme sa doma pozabíjali!“ vraví so smiechom blondínka a dodáva, že ju trochu mrzí, že Karlos nemá na malú Lili toľko času, ako by obaja chceli.

„Karlos má z predchádzajúceho vzťahu 10-ročného syna a nevlastnú 13-ročnú dcéru. Miluje našu Lili, je to jeho ,malinká holčička‘. Len som trošku smutná z toho, že nemá toľko času na ňu, ako by sme obaja chceli. Je mi to ľúto, ale chápem, že je pracovne vyťažený. Ale s tým som počítala, vedela som, že to tak nejak bude. Priznám sa však, že som si to predstavovala inak. Dúfala som, že sa bude dcérke venovať viac. Hlavne vidím, ako malá extrémne rýchlo rastie, každý deň robí pokroky. Ale vraví sa, že muži sa začnú viac venovať dieťatku, až keď je trošku staršie. Hádam sa to teda časom zmení,“ verí Lela.

Priznala plastiky

Lela už v trinástich rokoch pózovala pred objektívmi fotografov ako modelka. Postupne, ako dospievala, trápila sa pre svoje málo vyvinuté prednosti. „Nezdedila som do vienka vyvinuté prsia a spolužiaci sa mi vysmievali. Mala som len také ,lentilky pod kobercom‘. Keď som si kúpila prvú ozajstnú podprsenku, vypchala som si ju. Bola som z toho nešťastná, trápilo ma to. Povedala som doma, že keď skončím strednú školu, pôjdem na operáciu. Pamätám si, že keď som sa zobudila po narkóze, usmievala som sa. Bola som šťastná, že konečne vyzerám žensky,“ prezrádza.

Pre korekcie svojho tela sa rozhodla aj po pôrode, tentoraz z iných dôvodov. „Po pôrode som to vnímala ako nutnosť, lebo som veľmi rýchlo schudla. Odzrkadlilo sa na mne aj to, že som málo spala, keďže som v noci vstávala k malej. Tvár mi veľmi upadla, mala som kruhy pod očami. Dala som si preto napichať látku pod oči, aby sa kruhy zjemnili. Jemne som si dala vyformovať kyselinou hyalurónovou líca a sánky. Okrem toho mám vyplnené pery, ale len decentne. Keď som bola mladšia, mala som ich doslova napumpované,“ vymenúva Lela a na rovinu povie, že je smiešne, keď ženy svoje plastiky taja.

„Bola by som rada, keby ľudia prestali mať predsudky. To, že si niekto vylepšil vzhľad, neznamená, že je iný človek. Žijeme v 21. storočí a nech si každý robí so svojím telom, čo uzná za vhodné, ak sa tak cíti lepšie,“ myslí si a prezradí aj to, že Karlosovi sa so svojimi vylepšeniami páči. „Jemu sa páčia veľké prsia. Čím väčšie, tým lepšie,“ smeje sa. „Pamätám si, že v istom období chcel, aby som si ich dala ešte zväčšiť, ale to som jednoznačne odmietla. Či sa to Karlosovi páči, alebo nie, nechcem riskovať zdravie. Pre mňa je teraz prioritou Lilinka a kvôli nej musím byť zdravá.“