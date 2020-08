Budú predstavovať riziko pre ostatných? Bratia z Adria Tour sa predstavia v New Yorku

Ich účasť organizátorov teší, ale aj nabáda k maximálnej ostražitosti!

Najostrejšie sledované v New Yorku, kde sa koná reštart tenisového roka, je kvarteto Novak Djokovič (33), Alex Zverev (23), Grigor Dimitrov (29) a Dominic Thiem (26), ktoré sa preslávilo štartom na koronavírusom poznačenej Adria Tour.

Hviezdy poznačené škandálnym podujatím v Belehrade grandslamový US Open nevynechajú. Najnezvyčajnejšiu kapitolu histórie US Open s tými naprísnejšími bezpečnostnými opatreniami v Big Apple si nenechala ujsť partia, na ktorú sa v júni zosypalo veľa tvrdej kritiky za ľahostajný prístup k pandémii. Výsledkom bolo, že každý druhý účastník bol pozitívny. Začal to Dimitrov, pridali sa Čorič, Troicki, ako aj sám Djokovič s manželkou Jelenou. Nehovoriac o divákoch, funkcionároch a tréneroch, ktorí sa korone takisto nevyhli.

Tenisové vzory sklamali. Mala to byť lekcia najmä pre Noleho, ktorý je oponentom očkovania, ktorý vždy ignoroval obavy obyčajných ľudí. Lenže, ako sa zdá, Srb je nepoučiteľný! Do New Yorku prišiel, ale nebýva v hoteloch, kde ostatní. Vydupal si prenajatie celého domu mimo areálu s odôvodnením, že hotely majú malé okná... Ba dokonca sa sťažuje, že pravidlá v New Yorku sú príliš prísne. Podľa portálu marca.com vraj začal zbierať podpisy, aby mohli hrať Argentínčan Guido Pella a Bolívijčan Hugo Dellien, ktorých kondičný tréner bol pozitívne testovaný. Pravidlo US Open hovorí jasne, že ak je pozitívny člen tímu, tenista na turnaji končí. „Nemyslím, že by sa zopakovala Adria Tour, keby mohli hrať,“ tvrdí Djokovič, ktorý si povesť môže vylepšiť len perfektným výkonom na kurtoch. V akej forme po takej pauze a liečbe koronavírusovej infekcie však je, to netuší ani on sám...